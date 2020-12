El Presupuesto aprobado: “Las partidas para estatales plantean un aumento de solo el 15 %”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Daniel Roquel, diputado provincial y presidente del bloque UNIDOS en la Legislatura, comentó los motivos por los cuales la bancada no acompañó el voto del presupuesto provincial 2021 y destacó: “Creemos que las prioridades no son las que deben tener santa cruz, no hay miradas que permitan mejorar las condiciones de los establecimientos educativos. Entendemos que este año en que no tuvimos clases, hay establecimientos que estuvieron cerrados y tuvieron un deterioro importante y van a necesitar refacciones, el 2021 será un año difícil para la educación”.

Por otro lado, Roquel agregó: “Van haber además patologías, malos hábitos y daños psicológicos que deben ser tratados post pandemia tampoco son tenidos en cuenta por parte de los legisladores. El estado no tiene en su sistema de salud los profesionales para atender todas estas patologías, los chicos estos años no hicieron deporte y genera un montón de problemas, el estado delega responsabilidad y no contempla la situación social real que tenemos hoy en la Provincia”.

Finalizando, ante la consulta respecto al presupuesto evaluado y si se establece una partida establecida para el aumento salarial de los trabajadores de la administración pública en relación al 2021, Roquel concluyó: “Si no se incorporan trabajadores al sistema educativo en el año que viene, lo máximo que el estado ofrece es el 15% lo cual es bajísimo y es una locura. Porque no se hicieron las inversiones que se debían hacer, hoy Santa Cruz tiene muchas complicaciones y no se atienden prioridades en cuanto a la administración pública en relación al presupuesto que se debate”.