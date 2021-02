Murió Leopoldo Jacinto Luque, una gloria del fútbol argentino

El fútbol argentino sufrió una nueva pérdida. Leopoldo Jacinto Luque, ex delantero y campeón de la Copa del Mundo en 1978, falleció por coronavirus tras agravarse su cuadro de salud en las últimas horas. Tenía 71 años y estaba internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo de Mendoza. El santafesino, que hizo cuatro goles en el Mundial del 78 – con César Luis Menotti como DT- presentó los primeros síntomas el 25 de diciembre, en plena Navidad, aunque fue diagnosticado “Positivo” cuatro días después.

Según informó Los Andes, el ex futbolista no presentó complicaciones durante los primeros días, pero en las últimas horas manifestó una saturación de oxígeno muy baja por lo que fue derivado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva, donde lamentablemente falleció.

El también ex DT de Unión de Santa Fe entre 1986-1987 (su primer equipo) sufrió en las últimas horas una obstrucción pulmonar por lo que era considerado paciente de riesgo. Según detalló el Sitio Andino, el 29 de diciembre fue a hisoparse junto a su mujer y su hija para descartar dudas. Para entonces, su estado de ánimo era muy bueno: “Estoy bien, controlado con medicamentos por la obstrucción que tengo, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”, bromeó en ese momento.

Luque nació en Santa Fe el 3 de mayo de 1949 y hacía 30 años que se había radicado en Mendoza. Fue una pieza clave del seleccionado argentino dirigido por Menotti que salió campeón del mundo en 1978. Entre otros clubes, jugó en Unión de Santa Fe, Rosario Central, River, Racing y Chacarita. Su trayectoria como entrenador estuvo lejos de alcanzar el nivel que tuvo como futbolista y dirigió en Unión, Central Córdoba, Belgrano, Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Independiente Rivadavia y Argentino de Mendoza.

