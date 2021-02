Temporada de dengue: bajaron los casos, pero se debe continuar con la prevención

Sólo 92 casos de dengue fueron confirmados en laboratorio hasta la primera semana de febrero correspondientes a cuatro brotes en localidades del norte argentino, a diferencia del año pasado, que para la misma época presentaba 295 enfermos confirmados y circulación viral en seis provincias, según información del Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica.

"Hasta el momento hay muy baja circulación del virus pero es importante saber que el vector, que es el mosquito Aedes aegypti, está presente en más del 60 por ciento del territorio nacional; entonces siempre hay que mantener la vigilancia e insistir con las medidas de prevención para evitar criaderos", señaló a Télam el médico infectólogo Jorge Correa, quien trabaja en el Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires.

El especialista, que también es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), indicó que "lo que no tenemos hasta hoy es el paciente virémico; es decir que no tenemos pacientes con el virus a quienes el mosquito pueda picar para llevar el virus a otra persona. Esto puede deberse a varios factores, entre ellos, la menor movilidad que hay a causa de la pandemia por coronavirus".

Correa recordó que "el dengue se transmite sólo por vector (mosquito) y la viremia dura entre cinco a siete días, es decir, que ese es el momento en el que si son picados por el Aedes aegypti y luego éste pica a otra persona se transmite el virus".

Números

Según el último Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud, a nivel nacional entre la semana 31 de 2020 (27 de julio a 2 de agosto) y la semana 5 de 2021 (1 a 7 de febrero) se notificaron 3.818 casos sospechoso de dengue (de los cuales sólo se confirmaron 92 en laboratorio), y 412 casos con sospechas de virus de zika, encefalitis de San Luis, fiebre chikungunya, fiebre del Nilo Occidental y fiebre amarilla (los otros arbovirus).

El Boletín informó que en las últimas tres semanas se notificaron 327 casos con sospecha de arbovirosis semanales, prácticamente la mitad de la temporada pasada (2019-2020) cuando había un promedio de 732 casos sospechosos semanales.

Los casos sospechosos notificados provinieron de 22 provincias, la mayor parte de la región Centro

Con respecto al dengue, los casos sospechosos notificados provinieron de 22 provincias, la mayor parte de la región Centro, con más de 1.642 casos notificados, seguido de la región NOA con 1.224 y el NEA con 915.

Pero la mayoría fue descartado y sólo 92 confirmados, lo que marca una diferencia con el mismo período de la temporada pasada, en la que según el Boletín de Vigilancia se habían detectado 87 casos de dengue sin antecedente de viaje y 208 con antecedente de haber estado en zonas epidémicas (un total de 295).

Brotes

Durante la temporada actual (2020-2021) se produjeron hasta el momento cuatro brotes: el primero en la ciudad de Corrientes en la semana 37 (7 al 13 de septiembre), con un total de cuatro casos confirmados, identificando el serotipo DEN-1 y sin casos confirmados desde entonces.

El segundo comenzó en la semana 46 de 2020 (9 al 15 de noviembre) y persiste hasta la actualidad en la localidad de Colonia Santa Rosa, ubicada en el departamento de Orán (Salta), con 76 casos confirmados por laboratorio, donde se registra circulación del serotipo dengue 1.

El tercer brote se registró en la localidad de Estanislao del Campo, en el departamento formoseño de Patiño, entre la semana 49 de 2020 (30 de noviembre al 6 de diciembre) y la primera semana de 2021, donde se confirmaron siete casos y hay uno en calidad de sospechoso. El serotipo identificado fue dengue 4 y se notificó un caso de dengue 4 en un paciente en la provincia de Santa Fe con antecedente de viaje a Formosa.

El cuarto brote de la temporada fue registrado en la La Rioja capital, con cuatro casos en la cuarta semana de este año, identificándose el serotipo dengue 1.

El Boletín señaló en sus conclusiones que "si bien se pueden observar casos probables en casi todas las semanas a lo largo de la temporada, éstos se presentaron de forma aislada (no más de cuatro por semana, en distintas provincias), con pruebas de laboratorio que no permiten confirmar la infección en zonas donde no se ha confirmado la circulación viral (pruebas con IgM positivas)".

Tampoco se han registrado casos importados de otros países y tan sólo se ha notificado un caso importado entre provincias.

"Esto está principalmente determinado por el menor tránsito de personas dado por el contexto de pandemia de Covid-19, disminuyendo el flujo de personas infectadas entre jurisdicciones y, así, la circulación del virus", explicó el Boletín, que sin embargo advirtió que "aún así, es importante mantener una vigilancia exhaustiva, particularmente en las zonas con presencia del vector o en personas que presenten antecedente de viaje a éstas".

"El dengue suele presentarse por ciclos, cada cuatro o cinco años tenemos años epidémicos; las anteriores temporadas epidémicas fueron 2008-2009, 2015-2016 y 2019-2020; este año esperamos tener pocos casos pero aún así hay que sostener la vigilancia y todas las acciones que permitan eliminar el criadero de mosquitos", sostuvo por su parte Julián Antman, gerente del área de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud porteño.

El funcionario detalló que "hasta hoy la Ciudad presentó 129 casos sospechosos de dengue pero ninguno confirmado en el laboratorio de referencia que está en el Hospital Gutiérrez, donde se realizan la prueba PCR que permiten la detección del virus en la muestra".

En relación a los síntomas, tanto Correa como Antman recordaron que "muchos son similares a los que tienen los pacientes con coronavirus como fiebre, dolor de cabeza y muscular" por lo que es indispensable que "la persona no se automedique y ante la presencia de estos síntomas concurra al médico".

En referencia al personal de salud, ambos indicaron que "frente a estos síntomas es importante que se realice la prueba de dengue porque estamos en temporada y pueden aparecer casos".

FUENTE: Télam.