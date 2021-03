Enfermeros: Piris confirmó que quieren avanzar en la conformación de una entidad sindical propia

En el 2015, los enfermeros del Hospital Regional de Río Gallegos juntaron firmas (unos 150 avales) y presentaron una nota ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para ser reconocidos como agrupación sindical, una idea que volvió a recobrar fuerza en las últimas semanas porque consideran que las entidades sindicales que se sientan a la mesa de la paritaria sectorial de salud, no responden a las necesidades que tiene el sector.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Manuel Piris, referente de los enfermeros autoconvocados del nosocomio aseguró "lo que vemos es que algunos Sindicatos se están atribuyendo alguna victoria que no nos han comunicado sobre que se va a continuar con las 120 y las 144 horas pero no especifican si el tema de los sábados, domingos, feriados y turno noche va a ser computado, va a ser pagado y si va a generar franco. Plantean que van a continuar los contratos COVID pero no sabemos bajo qué modalidad, si 176 horas, pasando a 120 o pasando a planta permanente porque muchos tienen más de un año incluso como monotributistas".

"Para nosotros es un abuso del gobierno que cuenta con la venia de los Sindicatos, con una actitud tibia y permisiva" aseveró Piris que recordó "hay un expediente desde hace años, hay un parate administrativo con respecto a eso, le han dado incluso pronto despacho desde el Ministerio de Trabajo de la provincia y no han recibido respuesta. A fines del 2019 contratamos un abogado en Buenos Aires para que moviera el expediente, pero justo llegó la pandemia y se volvió a trabar esto".

"No hemos podido avanzar con el reclamo administrativo. Nuestra idea es conformar un secretariado general fundacional y una comisión, pero nos tienen que aprobar para comenzar a organizar la estructura en toda la provincia en los Hospitales. Al ser un Sindicato de rama y lograr un alto porcentaje de afiliados, nos podríamos sentar solos con el Ministerio de Salud y de Trabajo" detalló.

"Hace rato que el sector salud dejó de sentirse representado por estos Sindicatos, por eso es necesario que podamos avanzar en una conformación propia. No se representa la complejidad que enfermería representa" acotó.