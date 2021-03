Crimen de Zulma Malvar: la familia detrás de un sospechoso que huyó de San Julián

Un hombre con antecedentes judiciales y que hoy se desconoce su paradero, alimenta las sospechas de la familia de la ginecóloga Zulma Malvar, asesinada en julio del 2019 en su casa de la localidad de Puerto San Julián. El sujeto fue citado dos veces por la justicia para una extracción de sangre ordenada por el Juez Ludovico Pío Pala para cotejar con esa muestra, los rastros encontrados en la escena del crimen y que no eran sangre de la médica, pero el hombre no asistió. Esta situación alimenta las sospechas de la familia.

Así lo analizó Alejandro Jodar, hijo de la médica asesinada, quien en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR sostuvo "para nosotros es un sospechoso, que ahora no sabemos dónde está y que fue citado a comparecer en dos oportunidades para que se presente en la Justicia, y no lo ha hecho" y agregó "en base a testimonios y otros elementos apareció el nombre de esta persona, que desde el principio había sido parte de la investigación, pero ahora con el paso del tiempo, las sospechas sobre la misma se han ido acrecentando".

"Sobre esta persona ya está ordenado desde al año pasado, desde el mes de julio, una extracción de sangre para hacer el cotejo de ADN con las muestras que se levantaron en el lugar donde apareció mi madre muerta. Nosotros la familia que somos la parte querellante estamos insistiendo con mucha anterioridad para que se realizara, nos costó bastante hasta que el Juez lo ordenó. Pero cuando se libró la extracción esta persona no estaba más en San Julián, ya se había ido antes del inicio de la pandemia en el mes de marzo" detalló.

"Ahora el mayor problema es que el lugar donde supuestamente vivía en Buenos Aires, a donde se envió un oficio desde el Juzgado de San Julián, informa que el sujeto no se presentó, por ende no se le pudo hacer la extracción de sangre ordenada. Por eso, esto alimenta más nuestras sospechas. Según un informe que hay en el mismo expediente, parece ser que el sujeto ya se fue a vivir a otra provincia" comentó Jodar.

El hijo de Zulma dijo "no conocer" al sujeto, pero que le habían llegado comentarios que este hombre no había sido nombrado en la provincia porque tenía antecedentes judiciales penales de donde era oriundo. "A partir de testimonios de testigos, apareció la figura de este sujeto y si uno busca información en internet, salta enseguida que está vinculado a delitos graves".

"Ahora la justicia está tratando de localizarlo y estamos trabajando en pedir formalmente que al sujeto se lo busque y acompañe con la fuerza pública para que se haga la extracción porque si ya le dieron dos notificaciones y no asistió, eso no puede quedar así. No sabemos porqué no se presentó, porque sabiendo que lo estaban buscando, podría haberse presentado y decir quiero colaborar, no tengo nada que ver, pero pasó todo lo contrario. Para mí sigue dilatando todo, a propósito" sostuvo el hijo de la médica asesinada.

"En la escena los peritos de Criminalística que actuaron encontraron sangre que no era de mi madre, nosotros lo que queremos es confirmar o desestimar si este hombre tiene o no que ver con el hecho" dijo, para concluir "la única línea fuerte de la investigación que tenemos, es este hombre".