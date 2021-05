Caso Curaqueo: la familia quiere cambiar el juez "No hace nada, es un inepto"

Al cumplirse el primer mes del fallecimiento de Rodrigo Curaqueo, ocurrido en circunstancias misteriosas en el interior de la Comisaría 5° del barrio Rotary 23 de Caleta Olivia, familiares y amigos del joven marcharon reclamando nuevamente justicia. La manifestación se produjo en la tarde noche del pasado sábado desde la plazoleta del Gorosito hasta el edificio de los juzgados de instrucción.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Brenda Curaqueo, hermana de Rodrigo explicó "la causa no avanza, está todo parado" y agregó "el abuso policial es real, no es un invento nuestro".

La autopsia preliminar determinó que el deceso del joven de 19 años que residía en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia se produjo por ahorcamiento. Mientras tanto, su madre, hermanos y allegados aseguran que se trató de un homicidio. Alegan que el juez de la causa, Marcos Pérez Soruco ni siquiera solicitó los registros de video de la dependencia policial.

La madre, Andrea Muñoz, acusó abiertamente al magistrado de dilatar las investigaciones para encubrir a los policías que estaban de turno y también al ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisando de la Torre porque nunca se comunicó con ella, pero se ocupó de enviar más efectivos policiales desde Río Gallegos para reprimir a cualquier joven que anduviera por las calles del Rotary 23 cuando se cumplió un mes del fatal suceso.

La marcha que tuvo su mayor desplazamiento por la avenida San Martín se realizó sin ningún tipo de incidentes y los manifestantes mostraron pancartas y reproducciones fotográficas de Rodrigo, al tiempo que entonaron cánticos de repudio contra la policía y el juez.

"El juez es un inepto, no está haciendo nada, el lugar donde murió mi hermano lo modificaron todo y eso quedó demostrado por nuestro abogado" comentó Brenda, que agregó "sentimos que se nos están riendo en la cara, el juez no quiere mover el c...".

La hermana del joven adelantó que van a peticionar "cambiar de juez" y dijo "vamos a seguir con las movilizaciones, no vamos a permitir que se olviden de mi hermano".