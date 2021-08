España no extenderá la obligación de cumplir una cuarentena de diez días para los viajeros procedentes de seis países de América Latina y África, entre ellos la Argentina. La medida había sido dispuesta en julio para evitar la propagación del coronavirus. La disposición INT/657/2020 del ministerio del Interior español ponía límites al ingreso de viajeros no residentes en la Unión Europea. Ahora los turistas no deberán hacer aislamiento pero deberán contar con las vacunas aprobadas por la agencia reguladora europea (EMA) o la OMS.

Desde la medianoche de España (19 horas en la Argentina) no será necesario hacer cuarentena al ingresar a ese país de Europa para aquellos ciudadanos de los países autorizados. El ministerio del Interior ibérico dispuso que los viajeros beneficiados sean aquellos que cuenten con pasaportes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia y Sudáfrica. Estos dejan de ser considerados por España como países de alta circulación de virus.

Los ciudadanos que podrán ingresar son aquellos que cuenten con las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso de los argentinos quienes podrán ingresar a España son aquellos que hayan recibido las vacunas de AstraZeneca, Moderna y Sinopharm. En cambio, todavía la Sputnik V no ha sido autorizada en España por lo que no podrán tener ese beneficios los inoculados con la vacuna rusa.

Cada estado europeo tiene la autonomía de aceptar vacunas además de las recomendaciones de la EMA. En el caso de Hungría y Polonia ya utilizan la vacuna rusa.

Aún con la liberación que implica para el ingreso de ciudadanos de varias nacionalidades, existen cupos de ingreso en los aviones por lo que la entrada no será ilimitada. Las restricciones sanitarias entonces, se retrotraen al 7 de junio.

La circular del ministerio de Interior español aclara que la nueva normativa rige según lugar de residencia, en el “listado de terceros países, la referencia se ha de entender hecha a la residencia en ellos, no a la posesión de la nacionalidad de esos países”.

Esta medida que se impuso por primera vez el 23 de julio, y que fue prórroga el 7 del corriente hasta el 23 a la medianoche y no fue renovada por el Ministerio de sanidad del gobierno español. Esta medida fue confirmada esta mañana. Tanto el gobierno de Argentina como el de Colombia habían negociado su levantamiento.

Hasta hoy los viajeros de seis naciones -Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Namibia y Sudáfrica- debían cumplir con una cuarentena de diez días desde su entrada en España. La cancelación de la prórroga también alcanza a la resolución de Sanidad que puso a Argentina, y otros países de latinoamericanos como Colombia, en los supuestos que los únicos pasajeros admitidos fueran aquellos que contaran con pasaportes europeos, residencias en alguno de los países del espacio Schengen o las pocas excepciones para personal diplomático, aeronáutico, entre otros casos de una lista por motivos “especiales”.

Varios países de América Latina están considerados de “alto riesgo” epidemiológico, lo que hace que las llegadas estén prohibidas más allá de que los viajeros tengan esquemas de vacunación completa.

¿Qué vacunas reconoce España?

El 7 de junio de 2021 se convertía en una fecha clave para el turismo “post pandémico” en España. El país volvía a abrir sus fronteras a viajeros de terceros países vacunados del Covid-19, salvo una lista de países considerados con alta circulación del virus Sars-CoV-2.

Como requisito, los viajeros deben estar vacunados con la pauta completa de alguno de los fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) -Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen- o si figuran en el listado de emergencia de la Organización Mundial de Salud (OMS), con lo que se suman Sinopharm y Sinovac-Coronavac, tal y como refleja la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de junio de 2021.

Más allá de las cuarentenas impuestas posteriormente, para varios países de Latinoamérica y que caen este lunes 23 de agosto, la regla para admisión de determinadas vacunas sigue siendo la misma.

Sin embargo, se espera que Sanidad de España aclare qué sucederá con la combinación de vacunas, algo que se ha extendido en prácticamente en muchos países, incluso europeos, pero en especial cuando la “mezcla” de sueros anti-Covid incluyan una que no está admitida por España, como es la vacuna Sputnik V.

Una pista para la apertura de la aceptación de nuevas vacunas la dio la Unión Europea hace hace unas horas. El bloque reconoció los “pases sanitarios” de Turquía, Ucrania y Macedonia del Norte, que incluyen a diferencia del resto del bloque, vacunas como la Sputnik V, Sinovac, y Sinopharm, sueros que no están aprobados por la Agencia de Medicamentos Europea.

Sin embargo, la agencia de regulación acaba de volver a recordar que los Estados miembros podrían decidir aceptar estas vacunas, un primer paso hasta que decida una autorización el regulador europeo.

¿Una vez que entré a España podría viajar libremente por Europa?

Aquí la respuesta no tiene una clara explicación por parte de las autoridades sanitarias, y es discrecional en cuanto a las exigencias que pedirán cada uno de los países que integran el espacio Schengen. Incluso no es lo mismo si una persona se traslada entre países por vía terrestre o por medio de un avión.

En todos los casos, la exigencia impuesta por Bruselas para los Veintisiete es el pase sanitario o pase green. El mismo está homologado entre todos los miembros del bloque, y los viajeros pueden lograrlo, independientemente su nacionalidad, cuando se realizan un test PCR o un test de antígenos negativo, a costo del turista, situación que les permitirá tener el código QR que les exijan las autoridades fronterizas.

Pero además, este pasaporte sanitario, les será exigido en muchos países para ingresar a restaurantes, bares, museos, o si están en París acceder a la Torre Eiffel o al museo del Louvre.

Sumada a estas disposiciones, que tienen un margen para la discrecionalidad de las autoridades, las normativas para los ingresos en cada uno de los países hacen saber que los riesgos de viajar en pandemia deben tenerse presente, y que el turista puede cargar con eventuales restricciones, cuarentenas, confinamientos si las autoridades sanitarias lo requieran. Un seguro de viaje especial también puede ser pedido, como el pago por parte del viajero de cualquier situación que surja por una cuestión sanitaria.

Antes de emprender un viaje, sitios como www.reopen.europa.es , pueden ser canales para actualizar las disposiciones vigentes en cada país, las cuales pueden ser muy diferentes o con requisitos específicos para los accesos fronterizos.

La recomendación de consultar o contactar previamente a embarcarse a cualquier viaje a los consulados de cada destino es un requisito indispensable. También tener presente las limitaciones de disposición de vuelos, como en el caso de Argentina, donde el gobierno puso un cupo de pasajeros por día, lo que hace que viajar en “pandemia” sea una situación aún compleja o arriesgada.

FUENTE: Infobae.