En diálogo con El Mediador por Tiempo FM 97.5, el médico veterinario Francisco Milicevic, representante del INTA en la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), se refirió a la reciente resolución que permite el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. El especialista sostuvo que esta flexibilización implica un riesgo sanitario y podría derivar en restricciones comerciales internacionales.

“La apertura de la barrera sanitaria es un problema sanitario, no comercial ni actitudinal”, afirmó Milicevic. Y agregó: “La fiebre aftosa es una enfermedad viral con consecuencias económicas muy graves. Genera altos costos por vacunación, sacrificio sanitario y saneamiento. Pero además, trae restricciones comerciales con otros países”.

En ese sentido, explicó que la Patagonia es la única región del país reconocida como libre de aftosa sin vacunación, gracias a años sin brotes ni aplicación de vacunas. “La barrera sanitaria existe no porque seamos libres, sino porque el resto de Argentina aún vacuna. Nos protege del ingreso del virus desde zonas donde sí circula”, subrayó.

Milicevic cuestionó la Resolución 460/2025, que habilita el ingreso de carne con hueso, y afirmó que no hay evidencia científica sólida que respalde que ese producto no transmita el virus. “En la última reunión de COPROSA pedí al Servicio Nacional de Sanidad Animal los estudios que respaldan esta medida. Hasta ahora no los encontré”, dijo.

Además, advirtió que la decisión ya tuvo consecuencias: “Chile ya reaccionó, y podrían sumarse la Comunidad Económica Europea y otros mercados. Incluso podría haber impacto en productos como la lana”.

En otro tramo de la entrevista, mencionó que la medida genera desorden en el sistema productivo: “Frigoríficos de Río Negro y Tierra del Fuego enfrentan dificultades para exportar. Esto no solo afecta la economía, sino que también pone en riesgo la sanidad de una región entera”.

Finalmente, Milicevic expresó su preocupación por el decreto del presidente Javier Milei que modifica la estructura del INTA. Señaló que la iniciativa le quita autarquía al organismo, haciéndolo depender directamente del gobierno nacional, y que el texto contiene inconsistencias legales. “Esto genera una gran incertidumbre. No sabemos si se va a implementar ni con qué consecuencias”, concluyó.