En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado de Unión por la Patria, Eloy Echazú, rechazó la disolución de Vialidad Nacional.

“Con estas acciones y esta mirada que tiene el gobierno nacional en la reducción de gasto, de personal y de entes nacionales, no se dan cuenta que detrás hay familias y en muchos casos esos entes nacionales están en lugares que hay soberanía en todo el país”, afirmó.

En esa línea, Echazú cruzó a los legisladores que aprobaron la Ley Bases “y delegaron todo el poder” al presidente Javier Milei al otorgarle las facultades delegadas.

“Es muy complicado porque no es solamente la reducción y que desaparezca Vialidad, es quién se hace cargo de las rutas nacionales, quién se hace cargo del arreglo, de la reparación, de la mantención de las rutas nacionales”, planteó.

El diputado remarcó que aún se desconoce qué pasará con los trabajadores del sector así como con las maquinarias necesarias para llevar adelante las tareas.

“El gobierno nacional había planteado que se le iba a delegar a las provincias, pero hay que preguntar si todas las provincias tienen dentro de su presupuesto planificado poder mantener las rutas nacionales”, señaló.

Y agregó: “Hay una gran incertidumbre. La familia vial está pasando momentos muy difíciles, como lo han pasado antes cuando cerraron muchos entes nacionales, y en el caso mío, no comparto esas acciones”.

Echazú señaló que la cuestión de fondo es qué rol cumple el Estado.

“Para Milei, para el gobierno nacional, es ‘el que no puede se tiene que salir y darle solamente al que puede’, esa es la mirada que tiene el gobierno; el que no puede estudiar, bueno, que no estudie, que estudie el que pueda. Como dijo una vez, si no tiene que comer, que no coma. Esa mentalidad es lamentable”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que se trata de “una posición humana” porque “no son solamente las rutas, ya recortaron los medicamentos, recortaron la salud pública, recortaron la educación pública, las universidades”.

“No nos tenemos que acostumbrar a este recorte, a esta motosierra, no nos tenemos que acostumbrar porque ahí es donde lo hacemos mal”, remarcó.

Asimismo, planteó que la oposición tiene otra mirada que busca ser “constructiva” para plantear “las cosas que están haciendo mal” en materia de educación y salud pública.

“¿Por qué no se enfocan en la necesidad que tienen hoy los vecinos, que es el trabajo, que es la educación, que es la salud? Reordenemos la situación”, concluyó.