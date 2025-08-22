El Gobierno nombró a Gastón Morán al frente del Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT

Tras el escándalo, Independiente no jugará de local ante PlatenseDEPORTES22 de agosto de 2025
El bioquímico fue designado tras la salida de Gabriela Mantecón y tendrá la misión de reforzar los controles de calidad y seguridad en los medicamentos.EL PAIS22 de agosto de 2025
El Gobierno confirmó la designación de Gastón Morán como nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Su llegada se produce en un momento delicado, luego del apartamiento de Gabriela Carmen Mantecón Fumado en el marco de la polémica por el escándalo del fentanilo contaminado.
La decisión de ubicarlo al frente del INAME responde a la necesidad de recuperar la confianza pública en un organismo que, según fuentes oficiales, no venía cumpliendo con uno de sus principales objetivos: fiscalizar con eficiencia la calidad de los medicamentos y advertir con anticipación sobre riesgos sanitarios.
La reciente crisis vinculada al fentanilo contaminado expuso falencias en los sistemas de control y obligó a una reestructuración interna. Con su llegada, se busca dotar al INAME de un perfil más técnico y profesionalizado.
Su misión será modernizar los procesos de fiscalización y garantizar la seguridad de los medicamentos que llegan al mercado. En este sentido, su designación fue interpretada como un gesto político de respaldo a la ANMAT y, al mismo tiempo, como un intento de enviar un mensaje de firmeza frente a los desafíos sanitarios actuales.
Quién es Gastón Morán, el nuevo director del INAME que depende de ANMAT
Morán, de extensa trayectoria en el ámbito sanitario, es bioquímico egresado de la Universidad de Morón, magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral y cuenta con un posgrado en Farmaeconomía en la Universidad Isalud. Desde septiembre de 2022 se desempeñaba como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT, cargo en el que adquirió experiencia clave para su nuevo desafío.
Su recorrido profesional está fuertemente ligado al área regulatoria. Realizó la residencia en la propia ANMAT, donde se especializó en control de calidad de medicamentos. Entre 2011 y 2016 trabajó en diversos puestos dentro del organismo: fue analista en microbiología, jefe de comercio exterior del INAME, coordinador técnico de institutos y responsable del área de estudios y proyectos.
También ejerció cargos de responsabilidad en el Ministerio de Salud, como subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica y subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud. Además, presidió la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, lo que refuerza su perfil de funcionario técnico y de carrera.
El flamante director afrontará una etapa de fuerte exposición pública, en la que no solo deberá gestionar con solvencia, sino también devolver tranquilidad a la ciudadanía. La expectativa está puesta en que logre fortalecer la institucionalidad del INAME y prevenir nuevos episodios que puedan poner en riesgo la salud de la población.
