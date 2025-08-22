Boric confirmó la liberación de los 104 detenidos de Universidad de Chile

Tras el escándalo, Independiente no jugará de local ante PlatenseDEPORTES22 de agosto de 2025
Lo confirmó el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
El mandatario chileno informó la noticia a través de sus redes sociales.ACTUALIDAD22 de agosto de 2025
El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que en las últimas horas fueron liberadas las 104 personas que habían sido detenidas durante la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile de este miércoles por la noche.
A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.
Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.
Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barra brava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.
Aún no se conoce la sanción que aplicará la Conmebol a Independiente y a Universidad de Chile, que disputaban el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Lo confirmó el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Las bajas temperaturas, acompcañadas por vientos del oeste y probabilidad de nevadas, marcan la jornada en la capital santacruceña.
El bioquímico fue designado tras la salida de Gabriela Mantecón y tendrá la misión de reforzar los controles de calidad y seguridad en los medicamentos.
El mandatario chileno informó la noticia a través de sus redes sociales.
Fue por 62 votos afirmativos y solo ocho negativos; el oficialismo no logra levantar la cabeza en el Congreso
Figuras de la televisión, el deporte y las redes sociales decidieron dar el salto a la política y presentarse como candidatos en los comicios de 2025.
El armado de centro Provincias Unidas y el Frente de Izquierda también buscarán su lugar.
Alberto Carlos Mejía Hernández está vinculado con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”.
El detenido, que era gerente del lugar, está imputado por el robo de carne y hormas de queso valuados en $2.500.000.
Los trabajadores del organismo realizarán una conferencia de prensa el martes próximo y reclamar el urgente tratamiento en el Senado.
Mañana se iniciarán en Alaska las negociaciones entre Trump y Putin para intentar poner fin a la guerra.
El "Millonario" visita Asunción con la meta de regresar al Monumental con un resultado favorable para definir en casa.
El secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, habló en El Mediador y cuestionó la falta de respuestas del gobierno provincial. Reclamó mejoras salariales, condiciones edilicias y advirtió sobre el incumplimiento de promesas de campaña.
El Vicegobernador de Santa Cruz solicitó dicho “extra” al Ministerio de Economía. También casi 60 millones más para cubrir pasajes y viáticos. Los ítems están contemplados dentro de la planilla de Modificaciones Presupuestarias del Ministerio.
El hecho ocurrió el fin de semana pasado, cuando un vecino de 23 años que había evadido un control vehicular fue demorado violentamente en la puerta de su casa. Las imágenes se viralizaron y la Jefatura de Policía anunció sanciones y una investigación interna.
En un acto realizado esta tarde en El Calafate, los integrantes de la lista del frente electoral Fuerza Santacruceña coincidieron en la importancia de estas elecciones para frenar las políticas de ajuste del gobierno nacional y provincial.