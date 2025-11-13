Hernán Navarro: “El grooming es un secuestro emocional que puede durar años”

Este 13 de noviembre, Argentina conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, una fecha que busca visibilizar este delito digital. La Ley 26.904, sancionada en 2013, establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para quienes contacten a un menor con fines de explotación sexual mediante medios digitales.

En diálogo con El Mediador por Tiempo FM 97.5, el presidente de Grooming Argentina, Hernán Navarro, advirtió que el grooming es “el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital” y lo definió como “un secuestro emocional que puede extenderse durante años”. Señaló que “las redes de pedofilia son omnipresentes” y que la pandemia marcó “un punto de quiebre que multiplicó los casos” en todo el país.

Navarro consideró que el problema debe entenderse “en clave cultural” y alertó que “el mundo adulto está anestesiado en materia digital”, sin lograr posicionarse en términos de acompañamiento, guía y supervisión. En ese sentido, sostuvo que “la prohibición no es el camino: prohibir no es prevenir, solo desplaza el riesgo”, y remarcó la importancia de la educación digital y de establecer pautas claras de uso de Internet.

El especialista también apuntó contra “la falta de denuncias y la confusión que aún existe sobre el delito”, ya que muchas veces se lo confunde con el ciberbullying. “Estamos bloqueando a los pedófilos, pero no los estamos denunciando, y eso genera una alta cifra negra de casos que nunca llegan a la justicia”, advirtió.

Finalmente, Navarro instó a las familias a estar atentas a señales de alerta como baja en el rendimiento escolar, cambios de ánimo, lenguaje sexualizado o el ocultamiento del celular, y pidió que la sociedad comprenda que “lo que sucede en Internet no es virtual, sino real”.