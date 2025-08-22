Tras el escándalo, Independiente no jugará de local ante Platense

Te puede interesar

Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció 4-3 al Barcelona y es finalista de la Champions DEPORTES 06 de mayo de 2025 El equipo italiano se impuso 4-3 en tiempo suplementario en el San Siro y se metió en la gran definición del certamen. El delantero de la Selección Argentina fue clave con un gol y una gran actuación.