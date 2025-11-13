La emoción de Messi en su regreso a España: "Siempre es un gusto volver a verlos"

Javier Milei recibió a Miguel Galuccio, CEO de la petrolera Vista EnergyEL PAIS14 de noviembre de 2025
Tras el anuncio de la inversión por USD 4.500 millones en Vaca Muerta
El argentino compartió imágenes del último entrenamiento de la Selección argentina antes del viaje a Angola.DEPORTES13 de noviembre de 2025
El astro argentino Lionel Messi compartió un emotivo posteo en redes sociales por su visita a España con la Selección y agradeció por el cariño recibido en estos días: “Siempre es un gusto volver a verlos”.
Messi, que disputará este viernes el partido entre la Selección argentina y Angola, publicó varias imágenes del entrenamiento en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche, en el que miles de fanáticos se acercaron para alentar antes del viaje de los dirigidos por Lionel Scaloni a África.
“Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona”, comenzó el mensaje de Messi.
Además, agregó: “Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también. Siempre es un gusto volver a verlos”.
En los últimos días, Messi también compartió imágenes de su visita al Barcelona e incluso abrió las puertas a un posible regreso al club donde brilló gran parte de su carrera.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó contra Rodolfo Aguiar en conferencia de prensa
En diálogo con El Mediador, el periodista Cristofer Hernández anticipó una elección marcada por tensiones entre candidatos y una participación masiva en Chile.
La presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos adelanto que el viernes 5 y sábado 6 de diciembre se realizará una nueva edición de la Fiesta del Cordero. Como novedad, se incorporará la carne de guanaco.
El evento se realizará este fin de semana,15 y 16 de noviembre, en el Tennis Club y reunirá a comercios, profesionales, instituciones educativas y especialistas del sector. Habrá stands, maquinarias, módulos habitacionales y charlas técnicas para impulsar el vínculo entre el sector público y privado.
El estadounidense fue campeón mundial juvenil y un pionero en la divulgación del ajedrez en línea.
Hay buenas noticias para los fanáticos argentinos, ya que serán en horarios muy cómodos.
Alcaraz se enfrentará con Lehecka, mientras que Djokovic se las verá con Fritz.
El "Millonario" cedió dos puntos en la última jugada, situación que desató un fuerte malestar en el "Muñeco".
A la espera de la decisión de Conmebol, el "Rojo" anunció avances en la investigación interna.
Lo confirmó el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
El presidente de la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales celebró el encuentro con el ministro Federico Sturzenegger y dijo que “la sociedad y los empresarios necesitan un norte”. Consideró que desregular la actividad de visitación “no es grave, siempre y cuando responda a una organización”.
La Asociación Argentina de Actores confirmó el triste fallecimiento del artista, de basta trayectoria, que estaba próximo a cumplir 67 años.
En el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el presidente de Grooming Argentina advirtió, en diálogo con El Mediador, que este delito digital creció tras la pandemia y que el “mundo adulto sigue anestesiado en materia digital”. Llamó a las familias a acompañar, educar y denunciar las redes de pedofilia que operan en internet.
El secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén se refirió a la decisión de suspender el Festival Artístico de la próximo Fiesta Nacional del Trekking. Según argumentó, el recorte permitirá redireccionar los recursos y cumplir con las obligaciones del Municipio, entre ellas el pago de salarios y aguinaldos.