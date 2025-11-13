La emoción de Messi en su regreso a España: "Siempre es un gusto volver a verlos"

El astro argentino Lionel Messi compartió un emotivo posteo en redes sociales por su visita a España con la Selección y agradeció por el cariño recibido en estos días: “Siempre es un gusto volver a verlos”.

Messi, que disputará este viernes el partido entre la Selección argentina y Angola, publicó varias imágenes del entrenamiento en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche, en el que miles de fanáticos se acercaron para alentar antes del viaje de los dirigidos por Lionel Scaloni a África.

“Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona”, comenzó el mensaje de Messi.

Además, agregó: “Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también. Siempre es un gusto volver a verlos”.

En los últimos días, Messi también compartió imágenes de su visita al Barcelona e incluso abrió las puertas a un posible regreso al club donde brilló gran parte de su carrera.