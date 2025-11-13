La emoción de Messi en su regreso a España: "Siempre es un gusto volver a verlos"

El argentino compartió imágenes del último entrenamiento de la Selección argentina antes del viaje a Angola.

DEPORTES13 de noviembre de 2025
360 (1)

El astro argentino Lionel Messi compartió un emotivo posteo en redes sociales por su visita a España con la Selección y agradeció por el cariño recibido en estos días: “Siempre es un gusto volver a verlos”.

Messi, que disputará este viernes el partido entre la Selección argentina y Angola, publicó varias imágenes del entrenamiento en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche, en el que miles de fanáticos se acercaron para alentar antes del viaje de los dirigidos por Lionel Scaloni a África.

“Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona”, comenzó el mensaje de Messi.

 360

Además, agregó: “Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también. Siempre es un gusto volver a verlos”.

En los últimos días, Messi también compartió imágenes de su visita al Barcelona e incluso abrió las puertas a un posible regreso al club donde brilló gran parte de su carrera.

Último Momento
Te puede interesar
Lo más visto
webvero (4)

Fernández Campbell: “Auspiciamos que haya nuevos concesionarios”

El Mediador
LA PROVINCIA 12 de noviembre de 2025

El presidente de la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales celebró el encuentro con el ministro Federico Sturzenegger y dijo que “la sociedad y los empresarios necesitan un norte”. Consideró que desregular la actividad de visitación “no es grave, siempre y cuando responda a una organización”.

webvero (8)

Hernán Navarro: “El grooming es un secuestro emocional que puede durar años”

El Mediador
ACTUALIDAD13 de noviembre de 2025

En el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el presidente de Grooming Argentina advirtió, en diálogo con El Mediador, que este delito digital creció tras la pandemia y que el “mundo adulto sigue anestesiado en materia digital”. Llamó a las familias a acompañar, educar y denunciar las redes de pedofilia que operan en internet.

Boletín de noticias