Quince intervenciones de Bomberos por fuertes vientos en Río Gallegos

El Departamento Zona Uno de Bomberos informó que, a raíz del viento intenso que se registró en las últimas horas en Río Gallegos, se realizaron quince intervenciones en distintos sectores de la ciudad.

Las asistencias fueron desarrolladas por personal de las divisiones Cuartel Central, Cuartel Dos y Cuartel 24, que trabajaron en conjunto para responder a llamados de emergencia vinculados a caídas de objetos, desplazamiento de estructuras livianas y riesgos en la vía pública.

Según el reporte oficial, la División Cuartel Central concretó seis intervenciones relacionadas con elementos sueltos o desprendidos que representaban peligro para transeúntes y viviendas. Por su parte, la División Cuartel Dos realizó ocho asistencias derivadas de distintos incidentes ocasionados por las ráfagas, mientras que la División Cuartel 24 actuó en un hecho puntual para asegurar una zona afectada.

Desde Bomberos recordaron a la comunidad la importancia de asegurar objetos en patios y balcones, revisar techos y estructuras livianas, y evitar transitar por sectores donde el viento pueda generar caída de elementos.

Asimismo, las autoridades destacaron el rápido accionar del personal que se mantuvo en despliegue constante durante la jornada para cubrir todos los avisos que ingresaron a raíz del fenómeno climático.