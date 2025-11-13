Quince intervenciones de Bomberos por fuertes vientos en Río Gallegos

Javier Milei recibió a Miguel Galuccio, CEO de la petrolera Vista EnergyEL PAIS14 de noviembre de 2025
Tras el anuncio de la inversión por USD 4.500 millones en Vaca Muerta
Las ráfagas provocaron múltiples emergencias en distintos puntos de la ciudad. Las divisiones Cuartel Central, Cuartel Dos y Cuartel 24 trabajaron durante toda la jornada para asistir a los vecinos y asegurar zonas de riesgo.LA CIUDAD13 de noviembre de 2025El Mediador
El Departamento Zona Uno de Bomberos informó que, a raíz del viento intenso que se registró en las últimas horas en Río Gallegos, se realizaron quince intervenciones en distintos sectores de la ciudad.
Las asistencias fueron desarrolladas por personal de las divisiones Cuartel Central, Cuartel Dos y Cuartel 24, que trabajaron en conjunto para responder a llamados de emergencia vinculados a caídas de objetos, desplazamiento de estructuras livianas y riesgos en la vía pública.
Según el reporte oficial, la División Cuartel Central concretó seis intervenciones relacionadas con elementos sueltos o desprendidos que representaban peligro para transeúntes y viviendas. Por su parte, la División Cuartel Dos realizó ocho asistencias derivadas de distintos incidentes ocasionados por las ráfagas, mientras que la División Cuartel 24 actuó en un hecho puntual para asegurar una zona afectada.
Desde Bomberos recordaron a la comunidad la importancia de asegurar objetos en patios y balcones, revisar techos y estructuras livianas, y evitar transitar por sectores donde el viento pueda generar caída de elementos.
Asimismo, las autoridades destacaron el rápido accionar del personal que se mantuvo en despliegue constante durante la jornada para cubrir todos los avisos que ingresaron a raíz del fenómeno climático.
Tras el anuncio de la inversión por USD 4.500 millones en Vaca Muerta
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó contra Rodolfo Aguiar en conferencia de prensa
En diálogo con El Mediador, el periodista Cristofer Hernández anticipó una elección marcada por tensiones entre candidatos y una participación masiva en Chile.
La presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos adelanto que el viernes 5 y sábado 6 de diciembre se realizará una nueva edición de la Fiesta del Cordero. Como novedad, se incorporará la carne de guanaco.
El evento se realizará este fin de semana,15 y 16 de noviembre, en el Tennis Club y reunirá a comercios, profesionales, instituciones educativas y especialistas del sector. Habrá stands, maquinarias, módulos habitacionales y charlas técnicas para impulsar el vínculo entre el sector público y privado.
El evento se realizará este fin de semana,15 y 16 de noviembre, en el Tennis Club y reunirá a comercios, profesionales, instituciones educativas y especialistas del sector. Habrá stands, maquinarias, módulos habitacionales y charlas técnicas para impulsar el vínculo entre el sector público y privado.
La decana de la UNPA-UARG dijo que junto a otras unidades académicas solicitaron refuerzos para afrontar el costo de los servicios públicos. “Si esa herramienta saliera sería beneficiosa y de alto impacto”, expresó. También manifestó preocupación dado que no se están pudiendo cubrir cargos significativos tras la jubilación de docentes.
El responsable del Archivo Histórico Municipal invitó a la comunidad a participar del Premio Villarino 2025 que reconoce al vecino con más años de residencia en Río Gallegos. Destacó que la iniciativa “preserva la historia de los pioneros”.
El Secretario General del SOEM aseguró que “toda la clase trabajadora, no solamente los municipales, estamos por debajo de la línea de pobreza”. Leonardo Blanco, delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales de Puerto Santa Cruz, advirtió que “la situación es grave" porque los sueldos no alcanzan y cobraron fuera de término "casi dos meses seguidos".
Luego de la entrega de terrenos a 45 familias de Río Gallegos, la Secretaria de Planificación y Obras Públicas dijo que el Municipio tiene más de 5.000 carpetas abiertas. “Lamentablemente esto nos muestra una realidad bastante más dura y más cruel”, expresó.
La nueva presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos advirtió que en los últimos diez años cerraron muchos campos. “Convocamos a los productores a que nos vengan a plantear cuáles son las problemáticas del campo, queremos ser una comisión abierta”, manifestó.
El presidente de la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales celebró el encuentro con el ministro Federico Sturzenegger y dijo que “la sociedad y los empresarios necesitan un norte”. Consideró que desregular la actividad de visitación “no es grave, siempre y cuando responda a una organización”.
La Asociación Argentina de Actores confirmó el triste fallecimiento del artista, de basta trayectoria, que estaba próximo a cumplir 67 años.
El argentino compartió imágenes del último entrenamiento de la Selección argentina antes del viaje a Angola.
En el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el presidente de Grooming Argentina advirtió, en diálogo con El Mediador, que este delito digital creció tras la pandemia y que el “mundo adulto sigue anestesiado en materia digital”. Llamó a las familias a acompañar, educar y denunciar las redes de pedofilia que operan en internet.
El secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén se refirió a la decisión de suspender el Festival Artístico de la próximo Fiesta Nacional del Trekking. Según argumentó, el recorte permitirá redireccionar los recursos y cumplir con las obligaciones del Municipio, entre ellas el pago de salarios y aguinaldos.