Eric Nieves: “Tenemos que ser responsables y cumplir con el pueblo y los municipales”

Javier Milei recibió a Miguel Galuccio, CEO de la petrolera Vista EnergyEL PAIS14 de noviembre de 2025
Tras el anuncio de la inversión por USD 4.500 millones en Vaca Muerta
El secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén se refirió a la decisión de suspender el Festival Artístico de la próximo Fiesta Nacional del Trekking. Según argumentó, el recorte permitirá redireccionar los recursos y cumplir con las obligaciones del Municipio, entre ellas el pago de salarios y aguinaldos.LA PROVINCIA 13 de noviembre de 2025El Mediador
La Municipalidad de El Chaltén anunció la suspensión del Festival Artístico de la próxima Fiesta Nacional del Trekking que se celebrará en marzo de 2026.
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Eric Nieves, secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén, explicó que la decisión se tomó en el marco de la difícil situación económica que atraviesa la localidad para garantizar las obligaciones con el pueblo y los trabajadores municipales.
“Nosotros ya veníamos haciendo algunos recortes hacia adentro, fuimos dando de baja ciertos eventos que teníamos programados para el 40° aniversario. Esto es una fiesta nacional y necesitábamos comunicarle a la población y a los turistas la suspensión de la parte del festival que es lo que conlleva un gasto”, indicó.
“Viendo cómo vienen las cosas, la coparticipación, las proyecciones de coparticipación, todo lo que se va a tratar de recaudar, vemos que no va a haber una recuperación. Hay que empezar a redirigir los recursos a las cuestiones básicas para mantener el pueblo, sobre todo en este inicio de la temporada”, agregó.
El funcionario aclaró que solamente se suspende el festival artístico pero no la Fiesta Nacional del Trekking.
“El alma de las fiestas siempre fueron las carreras, que son la Bajada del Torre y el Desafío de los Campamentos. Eso se va a realizar”, remarcó
Según precisó, el 75% de la inversión que se hace se la lleva el festival artístico. Por eso, insistió en la importancia de “redireccionar” los recursos a las carreras.
“Ya estamos hablando con Parques Nacionales para ampliar el cupo, estamos trabajando en las carreras, la fiesta en sí siempre fueron las carreras”, afirmó.
Por otro lado, Nieves destacó la responsabilidad del intendente a la hora de pagar los sueldos de los municipales.
“Se han dado paritarias, las paritarias se han cerrado y ha sido muy prolijo el intendente con el personal, con el tema de los sueldos, con el tema de los aguinaldos”, expresó.
En ese sentido, dijo que la decisión de dar de baja el festival artístico, así como la fiesta del empleado municipal, Halloween y la fiesta del estudiante, fue “para poder llegar a pagar el aguinaldo en tiempo y forma”.
Además, señaló que en temporada “la demanda de servicios en El Chaltén crece tres o cuatro veces”.
“Tenemos que ser responsables. Yo creo que todos estos mini recortes o estas cuestiones que se están haciendo para adentro tienen que ver con cumplir con el objetivo de la demanda que tenemos para con la población y cumplir con las obligaciones que tenemos con los empleados y dentro de eso, por supuesto, está el aguinaldo”, afirmó.
Tras el anuncio de la inversión por USD 4.500 millones en Vaca Muerta
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó contra Rodolfo Aguiar en conferencia de prensa
En diálogo con El Mediador, el periodista Cristofer Hernández anticipó una elección marcada por tensiones entre candidatos y una participación masiva en Chile.
La presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos adelanto que el viernes 5 y sábado 6 de diciembre se realizará una nueva edición de la Fiesta del Cordero. Como novedad, se incorporará la carne de guanaco.
El evento se realizará este fin de semana,15 y 16 de noviembre, en el Tennis Club y reunirá a comercios, profesionales, instituciones educativas y especialistas del sector. Habrá stands, maquinarias, módulos habitacionales y charlas técnicas para impulsar el vínculo entre el sector público y privado.
La presidenta de la Sociedad Rural Río Gallegos adelanto que el viernes 5 y sábado 6 de diciembre se realizará una nueva edición de la Fiesta del Cordero. Como novedad, se incorporará la carne de guanaco.
El secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos, participó en la segunda edición del foro “Los museos en el medio”, donde referentes de Argentina y América Latina debatieron el impacto de la inteligencia artificial en el vínculo entre arte, tecnología y memoria.
Ante el pronóstico de vientos intensos y condiciones adversas, el gobierno provincial decidió suspender las clases durante toda la jornada del viernes 14 de noviembre para proteger a estudiantes y personal escolar.
El Secretario General del Sindicato de Petroleros Jerárquicos se refirió a la cesión de áreas que YPF transfirió en la Cuenca del Golfo San Jorge y remarcó que se trata de yacimientos “muy maduros”. “Se necesita de mucho trabajo, mucho ingenio y mucha tecnología”, advirtió.
El presidente de la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales celebró el encuentro con el ministro Federico Sturzenegger y dijo que “la sociedad y los empresarios necesitan un norte”. Consideró que desregular la actividad de visitación “no es grave, siempre y cuando responda a una organización”.
El Secretario General de la Junta Interna de ATE Punta Loyola dijo que la usina tiene capacidad para generar energía para Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. “Que no se ponga en funcionamiento es increíble”, expresó. Además, advirtió que sin inversión “es muy difícil cumplir con lo que pretende la autoridad”.
El presidente de la Cámara Argentina de Concesionarios de Parques Nacionales celebró el encuentro con el ministro Federico Sturzenegger y dijo que “la sociedad y los empresarios necesitan un norte”. Consideró que desregular la actividad de visitación “no es grave, siempre y cuando responda a una organización”.
La Asociación Argentina de Actores confirmó el triste fallecimiento del artista, de basta trayectoria, que estaba próximo a cumplir 67 años.
El argentino compartió imágenes del último entrenamiento de la Selección argentina antes del viaje a Angola.
En el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el presidente de Grooming Argentina advirtió, en diálogo con El Mediador, que este delito digital creció tras la pandemia y que el “mundo adulto sigue anestesiado en materia digital”. Llamó a las familias a acompañar, educar y denunciar las redes de pedofilia que operan en internet.
El secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén se refirió a la decisión de suspender el Festival Artístico de la próximo Fiesta Nacional del Trekking. Según argumentó, el recorte permitirá redireccionar los recursos y cumplir con las obligaciones del Municipio, entre ellas el pago de salarios y aguinaldos.