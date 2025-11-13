Eric Nieves: “Tenemos que ser responsables y cumplir con el pueblo y los municipales”

La Municipalidad de El Chaltén anunció la suspensión del Festival Artístico de la próxima Fiesta Nacional del Trekking que se celebrará en marzo de 2026.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Eric Nieves, secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén, explicó que la decisión se tomó en el marco de la difícil situación económica que atraviesa la localidad para garantizar las obligaciones con el pueblo y los trabajadores municipales.

“Nosotros ya veníamos haciendo algunos recortes hacia adentro, fuimos dando de baja ciertos eventos que teníamos programados para el 40° aniversario. Esto es una fiesta nacional y necesitábamos comunicarle a la población y a los turistas la suspensión de la parte del festival que es lo que conlleva un gasto”, indicó.

“Viendo cómo vienen las cosas, la coparticipación, las proyecciones de coparticipación, todo lo que se va a tratar de recaudar, vemos que no va a haber una recuperación. Hay que empezar a redirigir los recursos a las cuestiones básicas para mantener el pueblo, sobre todo en este inicio de la temporada”, agregó.

El funcionario aclaró que solamente se suspende el festival artístico pero no la Fiesta Nacional del Trekking.

“El alma de las fiestas siempre fueron las carreras, que son la Bajada del Torre y el Desafío de los Campamentos. Eso se va a realizar”, remarcó

Según precisó, el 75% de la inversión que se hace se la lleva el festival artístico. Por eso, insistió en la importancia de “redireccionar” los recursos a las carreras.

“Ya estamos hablando con Parques Nacionales para ampliar el cupo, estamos trabajando en las carreras, la fiesta en sí siempre fueron las carreras”, afirmó.

Por otro lado, Nieves destacó la responsabilidad del intendente a la hora de pagar los sueldos de los municipales.

“Se han dado paritarias, las paritarias se han cerrado y ha sido muy prolijo el intendente con el personal, con el tema de los sueldos, con el tema de los aguinaldos”, expresó.

En ese sentido, dijo que la decisión de dar de baja el festival artístico, así como la fiesta del empleado municipal, Halloween y la fiesta del estudiante, fue “para poder llegar a pagar el aguinaldo en tiempo y forma”.

Además, señaló que en temporada “la demanda de servicios en El Chaltén crece tres o cuatro veces”.

“Tenemos que ser responsables. Yo creo que todos estos mini recortes o estas cuestiones que se están haciendo para adentro tienen que ver con cumplir con el objetivo de la demanda que tenemos para con la población y cumplir con las obligaciones que tenemos con los empleados y dentro de eso, por supuesto, está el aguinaldo”, afirmó.