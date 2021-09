El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, avanzó este sábado a la final del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año, tras imponerse en un durísimo partido sobre el alemán Alexander Zverev por 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 y 6-2.

Djokovic superó algunos altibajos en su juego y logró imponerse sobre el alemán Zverev (4) luego de tres horas y 38 minutos de un partido de altísimo nivel jugado en la cancha central Arthur Ashe del complejo Billie Jean King National Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen's.

El serbio de 34 años jugará la final este domingo a partir de las 17 (hora de la Argentina) frente al ruso Daniil Medvedev (2), quien previamente le había ganado la otra semifinal al canadiense Felix-Auger Aliassime (15) en sets corridos por 6-4, 7-5 y 6-2 luego de dos horas y cinco minutos.

En el caso de Djokovic, pretende adueñarse del US Open para superar el récord de 20 títulos de Grand Slam que comparte con los otros integrantes del "Big Three" que no pudieron estar en Nueva York por lesiones, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

Además, "Nole" ganó este año los otros tres grandes, Australia, Roland Garros y Wimbledon, de manera que si se queda con el US Open alcanzará el Grand Slam, algo que logró por última vez el australiano Rod Laver en 1969.

"Voy a poner mi alma, mi cuerpo y mi corazón en el último partido. Este momento que vivo es el que siempre soñé", declaró "Nole", quien lleva 27 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam, en la rueda de prensa posterior a su victoria sobre el alemán Zverev.

Por su parte, en el cuadro de damas, esta tarde a partir de las 17 jugarán la final del certamen que repartirá un total de 57.500.000 de dólares en premios, la canadiense Leylah Annie Fernández (73) y la británica Emma Raducanu (150).

En semifinales, Fernández le ganó a la bielorrusa Aryna Sabalenka (2) por 7-6 (7-3), 4-6 y 6-4, mientras que Raducanu superó a la griega Maria Sakkari (18) por 6-1 y 6-4.

La final femenina del US Open será la primera entre dos tenistas de tan bajo ranking y también la protagonizada por dos jugadoras jóvenes, Raducanu, de 18 años, y Fernández, de 19, desde la que jugaron en la edición de 1999 la estadounidense Serena Williams y la suiza Martina Hingis.

En la final de 1999 Serena, que se consagró campeona, tenía 18 años, mientras que Hingis llegó con 19.

