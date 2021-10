Gustavo ‘Kaky’ González, el candidato más votado en las PASO, se ha abocado de lleno a la campaña de cara a las elecciones legislativas generales que tendrán lugar este 14 de noviembre con la vista puesta en llegar al Congreso de la Nación para acompañar al proyecto nacional y popular que lo cobijó desde los inicios de su carrera política. Es por ello que está visitando nuevamente cada localidad de la provincia, hablando sobre los proyectos del Frente de Todos; escuchando a los habitantes de cada lugar y analizando las problemáticas.

En ese contexto, se refirió a la estrategia que desde la oposición se está manejando para llegar al día de la votación. “Lo que han hecho es provincializar esta elección”, dijo sin dudar. “Parece que acá viene el candidato a diputado de SER y es el que te va a arreglar la escuela o la calle. Ese es un trabajo que va a llevar adelante el intendente con el acompañamiento de la provincia. Se trata de confundir mucho al electorado, a la gente, sabiendo que desde su lado están diciendo una mentira y no es algo que vayan a poder hacer realidad. Las cosas hay que empezarlas a decir como son”, sostuvo.

“Los otros candidatos, ¿Han planteado de qué manera van a hacer o a solicitar más recursos para nuestra Provincia para poder solucionar los problemas que hoy están mencionando? Nosotros los conocemos, sabemos cuáles son, nos ponemos al frente de eso. Pero no le mentimos a la gente: Ese recurso económico hay que plantearlo, debatirlo y pelearlo en Nación, algo que no he escuchado de los otros candidatos”; analizó el deseadense.

También habló sobre Roxana Reyes, quien recientemente criticó la inauguración de la Zona Franca en Río Gallegos sosteniendo que no hay consumo, aún cuando se ha registrado un gran número de ventas; largas colas para ingresar y ocupación hotelera superior al 80 por ciento en la ciudad capital durante el fin de semana pasado. “Siempre van a ir en contra de todo lo bueno que se pueda llegar a hacer”; remarcó ‘Kaky’. “Creo que Reyes tiene un problema serio: Habla de ayudar y de acompañar y en esta pandemia desapareció”; criticó con dureza quien también es intendente de Puerto Deseado.

“Ella representa y representó a los santacruceños y santacruceñas. Me pregunto, ¿Qué propuesta trajo a los intendentes? ¿O a mí como intendente de Puerto Deseado? ¿A la gobernadora? ¿O a un intendente de su propio partido? Ninguna. Nos tuvimos que poner al frente de una pandemia y pelearla codo a codo con los vecinos, ponernos a disposición del personal de salud para ver de qué manera podíamos ayudar y acompañar”; recordó González. “Yo nunca recibí un llamado de Roxana Reyes para decirme ‘nos ponemos a disposición’, jamás. Y sigue siendo representante de nuestra provincia, porque no es que es candidata ahora y que si le toca ganar va a asumir en diciembre; viene desde 2017 siendo diputada. Y no olvidemos que fue la que votó en contra del presupuesto para nuestra Provincia”; recordó.

“Nosotros siempre vamos a estar, más allá de que venga el tirón de orejas o el reclamo. Pondremos la otra mejilla”; aseguró el candidato a diputado Nacional. “No voy a subestimar al electorado. Lo que pasó el 12 de septiembre fue un llamado de atención tanto para nosotros como para el resto, por eso tuvimos 10 mil votos nulos y 3 mil en blanco”; reconoció. “Veamos de qué manera vamos a mejorar, pero no por una cuestión electoralista, nosotros tenemos que ver políticas efectivas a corto, mediano y largo plazo”.

En otro tramo, Gustavo González hizo referencia a la función legislativa y cuál será el perfil que le gustaría adoptar, si es que la gente lo acompaña a llegar a la Cámara Baja. “Uno cuando cumple una función de la parte ejecutiva puede palpar de otra manera las realidades y necesidades de nuestros vecinos. Cuando uno estuvo del otro lado sabe, y eso va a ayudarme a poder colaborar con un intendente, poder acompañar a funcionarios de la provincia”. En ese sentido resaltó que también buscará funcionar como nexo “para poder llevar solicitudes de los intendentes a los ministerios nacionales”.

“El compromiso número uno que tenemos es jamás ir en contra de la gente, de sus derechos adquiridos”, enfatizó ‘Kaky’. “Jamás vamos a votar presupuestos en contra como lo han hecho otros. Quiero ser parte de las gestiones que lleven los intendentes adelante, por eso me pongo a disposición de todos”. “Necesitamos de una mayoría en el Congreso de la Nación porque no es una elección más, es una de mucha importancia porque empezamos nuevamente a discutir el modelo de país que queremos”. Al respecto agregó: “No buscamos medidas electoralistas, buscamos soluciones que sean a corto, mediano y largo plazo; retomar el camino que pidió la gente en 2019”. “Acá no pasa por cuestiones personales. Tenemos que seguir trabajando por sueños colectivos. El egoísmo no sirve, hay que dejarlo de lado”.