Julio Bellomo habló sobre el brote de casos y la Fiesta de la Cereza

Julio Bellomo mantuvo una entrevista en el Multimedio Municipal de Los Antiguos, donde expresó su mirada sobre la situación epidemiológica, y aseguró que “siempre se priorizará la salud”. Respecto a la ola de casos, destacó que “se ha realizado una muy buena cantidad de testeos, lo que es fundamental para controlar el virus”.



Recordó que la pandemia no terminó y que es importante continuar con las recomendaciones y cuidados de siempre, “debemos volver a ponerlas en prácticas, más en esta época de reuniones de fin de año”

Julio Bellomo puso en valor el gran porcentaje de vacunados, mayores de 12 años, “es lo que ha permitido que los síntomas de todos los activos no sean graves y que no tengamos nadie hospitalizado hasta ahora”.



"Es un rebrote en todo el país, solo que fuimos los primeros en la provincia, y eso llamó la atención. Es importante seguir testeando, ya que es la herramienta que hoy tenemos para ir viendo la verdadera situación, cómo así también es fundamenta que los positivos nombren todos los contactos estrechos porque aislando es otra de las maneras de controlar al virus”

Julio también comentó qué hay un equipo del municipio de asistencia a los aislados (297 4350085) que se ocupa de hacer un seguimiento diario para resolver requerimientos como la compra de medicamento o alimentos, por ejemplo, ya que explicó que quedaron aisladas muchas familias completas.



Restricciones

“No queremos llegar a cerrar actividades pero tenemos que ser conscientes que la gente nos eligió para que tomemos las mejores decisiones, y llegado el caso, lo vamos a hacer “, enfatizó el Intendente a cargo de Los Antiguos.

FiestaDeLaCereza

Es una decisión que debemos tomar con seriedad. Reprogramar no nos garantiza que en la nueva fecha no tengamos una situación similar, y tampoco es sencillo, por la agenda de los artistas.

“Tengan en claro que voy a priorizar la salud, ante cualquier decisión”, aseguró Bellomo, quien adelantó que “vamos a tener un panorama más claro el jueves. Hoy seguimos trabajando como que el festival se hace, pero no me va a temblar el pulso si tenemos que tomar la decisión de suspenderlo porque, reitero, voy a priorizar la salud”.