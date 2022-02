Los interesados tendrán tiempo hasta el 2 de abril para presentar tu cuento o relato. Se van a elegir 10 obras que se van a conocer el 14 de mayo. El tema del cuento o relato deberá estar relacionado con la Guerra de Malvinas de 1982, con hechos o situaciones afines. A continuación el link donde se podrán encontrar las bases y condiciones como la ficha de inscripción https://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/40-anos-de-la-gesta-de-malvinas-la-patagonia-cuenta/

Bases y condiciones:

El Ente Cultural Patagonia integrado por las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego convocan a los y las habitantes de toda la región a participar del PRIMER CONCURSO PATAGONICO DE RELATOS Y CUENTOS BREVES “40 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS: La Patagonia cuenta”.



La convocatoria está abierta a todas los habitantes de cualquiera de las seis provincias que integran el Ente Cultural Patagonia, a partir de los 18 años y que acrediten residencia en la Patagonia de un mínimo de dos años. Cada participante podrá presentar una obra en español, individual o grupal, utilizando seudónimo o nombre ficticio. Se elegirán diez obras cuyo destino será una publicación antológica.

Plazos

a) Período para la presentación la obra: Desde el día de la fecha de lanzamiento y hasta el dos de abril de 2022 inclusive.

b) Las diez (10) obras finalistas y ordenadas por mérito se darán a conocer el día 14 de mayo de 2022, en el Marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos

Aires.

c) La entrega de premios (que consiste en un diploma de mención y dos ejemplares de la obra publicada) se realizará en el marco de la Segunda Feria de Autores y Autoras de la Patagonia en el mes de Septiembre en la localidad de Río Gallegos (participación virtual o presencial, a definir, de acuerdo al contexto sanitario).

Sobre la inscripción de los concursantes

a) Los aspirantes deberán enviar dos correos electrónicos con idéntico remitente

al siguiente mail: [email protected] .

b) En el primer mail cuyo ASUNTO deberá decir SEUDÓNIMO y TÍTULO DE LA OBRA, deberá incluir:

(i) ficha de inscripción completa.

(ii) foto de su DNI, ANVERSO Y REVERSO

(iii) una breve RESEÑA BIOGRÁFICA de hasta 500 palabras.

c) En el segundo mail, cuyo asunto deberá decir el TÍTULO DE LA OBRA, deberán

incluir adjunto el archivo, en formato Word, de la obra participante.

d) Todos los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada.

Reglamento

a) No se aceptarán mails cuya fecha de recepción sea posterior a la fecha indicada.

b) Ante cada recepción, la organización contestará recibido “ok” y se solicita a los participantes conservar COPIA DEL mail. De ninguna manera la recepción significa selección inmediata.

c) No se recibirá más de una obra por autor individual o colectivo.

Jurado y proceso de selección

a) El Comité evaluador de las obras estará integrado por un jurado con un miembro por Provincia y un séptimo elegido por fuera de la región que llevarán adelante la tarea de selección Ad Honorem.

b) La selección se llevará a cabo desde el dos de abril del presente año hasta el día 14 de mayo, en el que las diez obras finalistas y lo actuado por el Jurado deberán plasmarse en un Acta, que será rubricada por cada uno de sus integrantes.

c) Todas las decisiones del jurado serán irrecurribles. Tampoco podrá recusarse a los miembros del jurado.

d) Una vez seleccionadas las diez (10) obras finalistas, la decisión se comunicará a los participantes, mediante: (i) comunicados de prensa; (ii) notificaciones a las direcciones de correo electrónico de los artistas, según estén consignadas en la ficha de inscripción. (iii) Los trabajos no seleccionados se destruirán.

Requisitos para la selección de las obras y especificaciones técnicas

1- Serán admitidas obras comprendidas dentro de la tipología de cuentos cortos, pudiendo tratarse de un:

a) relato-histórico (hechos ocurridos, protagonizados por personas reales, en lugares y tiempos reales);

b) relato de ficción (hechos no ocurridos, pero narrados como si hubieran ocurrido, consignando lugares, días, nombres de personas que pueden ser reales o no);

c) ficción (hechos no ocurridos narrados sin referencia de tiempo-espacio-personas reales); el lector puede vincular con un hecho histórico por indicios, metáforas, alegorías o símbolos que el texto contiene.

2) El tema deberá estar relacionado con la Guerra de Malvinas de 1982, con hechos o situaciones afines (por ejemplo, los derechos de soberanía de Argentina en las Islas

Malvinas, la posguerra, la actualidad).

a)Las obras pueden ser inéditas o haber participado de ediciones físicas o virtuales

b) El jurado contemplará para la selección de las obras, la ausencia de descripciones o temáticas que puedan incomodar u ofender a potenciales lectores.

3) Las obras podrán tener una extensión menor, pero no mayor a las tres (3) carillas, deberán presentarse en hoja tamaño A4, con letra en formato Arial 12, interlineado de

1,5, y márgenes de 3 cms laterales y 2,5 cms superior e inferior.

En la primera hoja se deberá colocar en el margen superior izquierdo el seudónimo (nombre ficticio del autor) y el título de la obra, a continuación se dará inicio al texto

del cuento.

4) No se admitirán:

a) Obras anónimas, ni copias de obras ajenas.

b) Obras de artistas fallecidos.

c) Obras que no se correspondan con las especificaciones técnicas detalladas en

este Reglamento.

d) Obras de artistas que no tengan residencia efectiva, certificada en el DNI, en

cualquiera de las provincias patagónicas.

e) Obras que se presenten una vez expirado el plazo enunciado en el artículo 2°.

f) Obras que sean presentadas por integrantes del jurado o personal de los entes

organizadores según se especifica en el Artículo 1 de este Reglamento.

g) Obras que no hayan sido revisadas y corregidas ortográficamente –admitiendose

las adecuaciones ortográficas en el uso de argentinismos.

h) Obras ya premiadas.

Premios y menciones

Las diez obras seleccionadas se publicarán en un libro físico de distribución gratuita. A los y las autores seleccionados/as se les hará entrega de título de mención y dos ejemplares de la publicación.

Cesión de derechos - Edición de las obras

a) Los artistas declaran conocer y aceptar que su sola presentación para participar en el Concurso implica la posibilidad de ser seleccionados para la publicación, con los derechos y obligaciones consiguientes.

b) Los autores de las obras seleccionadas ceden íntegra e irrevocablemente al Ente Cultural Patagonia los derechos de edición, reproducción y difusión de las mismas por tiempo indeterminado, en cualquier lugar, formato o soporte, sin que ello implique derecho al pago de honorarios y/o importe alguno por tal concepto.

c) Al concretarse la primera publicación de los cuentos seleccionados por el Jurado, los autores podrán publicar las obras que presentaren al Concurso, sin necesidad de gestionar autorización alguna ante los organismos organizadores.

Limitaciones e imprevistos

a) El solo hecho de presentarse a este certamen implica, por parte de los concursantes, el conocimiento y la aceptación de todas las normas establecidas en este Reglamento.

b) No se cobrará ningún arancel por participar en el certamen.

Todo caso no previsto en este Reglamento será resuelto en conjunto por las autoridades del Ente Cultural Patagonia

La FICHA DE INSCRIPCIÓN debe contener los siguientes datos:

Seudónimo del autor (no puede ser igual al nombre y apellido de autor del cuento/relato):

TÍTULO DE LA OBRA:

APELLIDO Y NOMBRES real del autor de la obra, DNI, Edad, DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO PARTICULAR, TELÉFONO CELULAR