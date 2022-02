Una mujer usó el cuaderno de comunicaciones de su hijo para pedir ayuda la maestra y denunciar que era víctima de violencia de género, informaron fuentes policiales y judiciales que agregaron que la pareja ya fue detenida en la localidad mendocina de Godoy Cruz.

"Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es, (agrega el nombre de su agresor)", es la nota que escribió la víctima.

El hecho, que se dio a conocer en las últimas horas, ocurrió en la tarde del martes, cuando el niño ingreso a la escuela y le entregó el cuaderno de comunicaciones a la docente quien contuvo al niño.

En este contexto, la docente luego de leer la nota avisó a las autoridades de la escuela y activaron el protocolo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE) y a su vez realizaron la denuncia policial correspondiente.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Comisaria de la Mujer y la Familia Río Gallegos: 2966 428685

Un móvil de la policía de Mendoza se movilizó hasta la vivienda de la víctima y al ingresar encontraron a la mujer encerrada en el baño de la casa y luego de una entrevista contó que "hace cuatro meses que su pareja la mantiene incomunicada y que sufrió golpes y maltrato verbal".



Con la declaración de la víctima la policía aprehendió a la pareja quien quedó a disposición de la justicia y se espera que en las próximas horas se le comunique el delito que se le imputa.

No es la primera vez que ocurre un caso así en Mendoza. En junio del año pasado, una mujer también utilizó el cuaderno de comunicaciones de su hija de 7 años para pedir ayuda y así logró ser rescatada de su casa en la localidad de La Arboleda. "Necesito ayuda, soy víctima de violencia de género, mi marido no me deja ir, llamar a la policía", escribió la mujer.

Fuente: Agencia Télam