El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados y el lunes comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Se trata de la primera vez que un acuerdo con el FMI es enviado al Congreso de la Nación para su aprobación.

El envío consta de cuatro documentos: el proyecto de ley con cuatro artículos, el mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Alberto Fernández y dos adjuntos.

Se trata del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la Argentina y el FMI, conformado por el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, así como los anexos correspondientes.

Los detalles

Según se precisó este viernes, el nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión de Macri.

El acuerdo tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que el pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio "sin sacrificar" dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio, destacaron fuentes oficiales.

"Se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del FMI, de modo que se evite que la Argentina incurra en atrasos con el organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación del país post crisis económica y en el marco de la pandemia en la que aún estamos inmersos", aseveró el Ejecutivo en los fundamentos.

"Responsabilidad institucional"

El gobierno nacional le pidió a los legisladores "responsabilidad institucional" en el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el mensaje que acompaña el proyecto de ley enviado al Congreso, con el entendimiento firmado con el organismo internacional.

"Apelando a la responsabilidad institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas, de los senadores y las senadoras, se solicita el tratamiento urgente de este proyecto de Ley por el cual se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional", dice el mensaje enviado al Congreso.

El documento lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Las claves del acuerdo

El gobierno nacional dio a conocer las claves principales del acuerdo, al que consideró "la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos" por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que dejó como herencia lo que caracterizó como "vencimientos brutales".

"Le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio y que la Argentina pueda seguir creciendo", señaló el Ejecutivo.

El programa de Facilidades Extendidas que "reemplaza el fallido Stand By de 2018", tiene una duración de 2 años y medio y tendrá 10 revisiones trimestrales.

De esta forma, señaló Economía, se ganan "cuatro años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio"

El primer desembolso del FMI será de US$ 9.800 millones.

"Este acuerdo es la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos con el FMI por la administración anterior (dado que el FMI no acepta reestructuraciones de deuda)", puntualizó, al tiempo que precisó que, "sin el nuevo programa, la Argentina no podría hacer frente a los vencimientos brutales que acordó Juntos por el Cambio en el programa Stand By" de cerca de US$ 19.000 millones en 2022 y US$ 23.000 millones en 2023.

Asimismo, se reiteró el carácter "inusual" del programa, que se logró "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años".

En consecuencia, el acuerdo "permite un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro", aseguraron en el Gobierno.

FUENTE: Télam.