“La incertidumbre viene hace más de un año y medio desde que el señor presidente está en ejercicio. Se acentuó este año porque vimos que la motosierra seguía en los empleados públicos y en los organismos públicos y Vialidad Nacional no iba a escapar de esto”, indicó.

No obstante, dijo tener esperanzas “de que no suceda la disolución completa de Vialidad” sino una “reestructuración”.

Según recordó, “en la época de Macri se hizo una estructura muy grande con muchos cargos de jefaturas pero en Casa Central, no en los distritos”. Y precisó: “Acá en Santa Cruz somos 160 con más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales”.

“Nosotros tenemos el convenio administrativo con Vialidad Provincial, pero lamentablemente perdimos 400 kilómetros por administración, nosotros teníamos 600 kilómetros que mis compañeros mantenían y hacían el trabajo y hoy son 200 nada más”, agregó.

Borquez aseguró que durante el último tiempo las rutas empeoraron. “Generalmente vos tenés un par de años donde cuando la ruta es nueva mantenés la banquina, mantenés los señalamientos, pero después de un tiempo tenés que ir manteniendo para que no se rompa”, explicó.

Sin embargo, esas tareas no se están realizando “porque no hay insumos”. “Hasta enero y febrero se hicieron algunos bacheos en la zona de Monte Aymond, que es lo más feo que está, pero se bachea con lo que había; ahora creo que hay una licitación de panes de asfalto como para poder bachear pero en el invierno no se puede”, señaló.

Por otro lado, Borquez señaló que la disolución del organismo implica “la posibilidad de “quedarse sin trabajo”, pero también la incertidumbre respecto a la atención de las rutas.

“La verdad eso no lo entiendo, supuestamente por la seguridad vial lo haría Gendarmería, pero ellos están en los pasos fronterizos para cuidar que no haya problemas en esos lugares, no están para cuidar la ruta”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las decisiones de los funcionarios nacionales.

“Quieren desarticular un montón de organismos públicos, fusionar en uno solo y no se puede. Ya a el hecho de que un funcionario haya dicho que entre el INTI y el INTA había una sola letra de diferencia, realmente, ya es demasiado”, planteó.

Esta tarde, los trabajadores viales realizarán una asamblea para definir “cómo salir de esta situación”.

“Si llega a salir el decreto, veremos qué medidas tomar”, advirtió Borquez.