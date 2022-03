En tan solo dos años, el partido que conduce el diputado nacional Claudio Vidal pasó de salir último a pelear la intendencia voto a voto con el oficialismo. Superando ampliamente las listas de Cambia Santa Cruz y el FIT.

A causa del fallecimiento de Guillermo Mercado, este domingo se llevaron adelante elecciones extraordinarias para elegir nuevo intendente. Por el oficialismo se presentaba el presidente del Concejo Deliberante e intendente interino, Julio Bellomo.

El espacio político liderado por Claudio Vidal logró un excelente resultado en esta jornada, quedando en segundo lugar por detrás de Bellomo y el aparato oficialista que volvió a jugar fuerte en este pueblo santacruceño.

Desde 2019 a la fecha el vidalismo multiplicó los votos y suma fuerza para perfilarse como la principal opción al kirchnerismo en Los Antiguos y el resto de la provincia.

Los resultados confirmaron el gran momento que vive el partido de Vidal, quedando segundos en las elecciones. Si bien las intenciones del espacio era la victoria, el trabajo realizado y la performance demostrada no dejan de generar satisfacción en las filas de este joven partido, ya que deja un piso muy alto para preparar las elecciones del próximo año.

La apuesta de Cambia Santa Cruz y Roxana Reyes no resultó, ni siquiera llegaron a la peor proyección de votos que tenían en sus encuestas. El candidato no convenció a los radicales locales y sus vecinos. Este resultado no va a generar grandes cimbronazos dentro de JxC local, pero demuestra que las apuestas que plantea Reyes no son efectivas de ninguna manera.

Fuente: La Prensa de Santa Cruz