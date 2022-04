Los Antiguos hoy vivirá otra jornada histórica en lo que será la asunción formal de la intendencia a manos de Julio Bellomo, el joven funcionario, quien hasta ahora ocupaba provisoriamente la intendencia en reemplazo del fallecido intendente Guillermo Mercado.

Sobre esta nueva responsabilidad, en comunicación con EL MEDIADOR, Julio Bellomo expresó que "Tenemos una responsabilidad grande. Hay que ponerle el pecho y seguir trabajando para nuestro pueblo. Me siento contento y emocionado por el acompañamiento que he tenido. "



Sobre las particularidades de la llegada de esta importante función, Bellomo dijo que "si bien son aspiraciones que uno tiene, nunca se me cruzó por la cabeza que fuera de esta manera. Éramos amigos con Guille hace muchísimo tiempo. Juntos empezamos a transitar el camino de la política, así que en la parte afectiva, no tenerlo a Guille, se hace difícil".

"Básicamente, lo que le pedí al gabinete es que tenemos que ser conscientes que trabajamos para el pueblo, no solo para un sector de la localidad. Estamos acá para trabajar para el pueblo. El funcionario tiene que estar 24 horas a disposición", expresó.

El funcionario remarcó que "vamos a trabajar para que el estado no sea generador de empleo, sino que trabajemos articuladamente con el sector turístico para la creación de empleo genuino"



Con respecto a su relación con el gobierno provincial, señaló estar "agradecido". Las cosas, por arte de magia, no van a llegar, hay que seguir gestionando y siempre que levanté el teléfono para comunicarme con alguien del gobierno provincial, están atentos a responderme", finalizó.