Bill Gates positivo de Covid-19: "Tengo la suerte de estar vacunado"

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, confirmó este martes en sus redes sociales que dio positivo de Covid-19 y que presenta síntomas leves.

El multimillonario estadounidense informó a través de Twitter que se aislará hasta que se recupere: "Di positivo de COVID. Estoy experimentando síntomas leves y siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté sano nuevamente". Y agregó: "Tengo la suerte de estar vacunado, tener un refuerzo y tener acceso a pruebas y excelente atención médica".

Gates, también referente de quienes apoyaron desde un primer momento las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la pandemia, tales como el acceso a las vacunas y los medicamentos, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad y lanzaron críticos comentarios contra el filántropo.

Las personas publicaron comentarios que iban en contra de la inmunización, por ejemplo. "Acá es cuando te das cuenta que todo es una mentira", dijeron, así como también agregaron con ironía: "Bill Gates tiene Covid. Gracias a la tercera dosis tiene síntomas".

Su apoyo sobre la ciencia es tal que hasta lanzó How to Prevent the Next Pandemic, un libro que publicó para comentar las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir una nueva pandemia. Según él, lo más importante de esto es la financiación y la creación de un equipo global de solución.

“No hay ningún grupo de expertos preparado para prevenir esos desastres", dijo, pero afirmó que se deberá invertir en monitoreos de enfermedades y mejorar los sistemas de salud.

"Creo que deberíamos formar lo que yo llamo GERM. Es un equipo de tiempo completo. Su única prioridad es prevenir pandemias. Está formado por un diverso conjunto de 3.000 especialistas de muchos ámbitos diferentes: epidemiólogos, científicos de datos, expertos en logística. Y no solo conocimiento científico y médico. Además deben tener habilidades de comunicación y diplomacia", terminó.

Por otra parte, el empresario precisó que mantendrá reuniones con los empleados de la Fundación Gates de manera virtual. "Tengo la suerte de estar en [Microsoft] Teams para verlos a todos y agradecerles por su arduo trabajo", sumó al respecto.

