"En Argentina no existe este tipo de tratamiento" explicó en comunicación con EL MEDIADOR, el padre de Nazareno Vallejo, el niño de El Calafate que posee una patología degenerativa y necesita atenderse en Ecuador. "Como padres, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a hacer todo para ir a donde sea necesario para que Naza esté el mayor tiempo posible con nosotros y de la mejor manera", señaló.



"Recién tenemos la mitad de lo que necesitamos, que son 30 mil dólares. Nos faltan los pasajes y una parte del tratamiento" detalló y agregó que "es un tratamiento de regeneración celular que le va a brindar una mejor calidad de vida. Si bien no tiene cura, regenerar los tejidos que se van dañando y hacer que la enfermedad avance mucho más lento"



Aquellos que quieran colaborar, pueden contactarse con la familia al 2966526726 o ingresar a las redes sociales "Todos por Naza" en donde encontrarán CBU y números de contacto.