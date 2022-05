Carolina tiene 28 años, es de Mendoza y se dedica a la abogacía y durante la mañana del lunes se enteró de una situación inédita: el sitio de la agencia de viajes madrileña eDreams ofrecía pasajes a Estados Unidos, Europa y otros destinos a precios irrisorios. Y lo pudo comprobar por sus propios medios al sacar dos tickets para viajar a Dublin en abril de 2023 por tan solo $66 ida y vuelta.

Se trata de una joven que al igual que otras personas se enteraron el lunes de la situación que se estaba dando en relación a los precios que ofrecía esta plataforma extranjera y que generó mucho revuelo en las redes sociales.

Carolina estaba trabajando en un estudio jurídico cuando decidió junto a su colega Leonardo hacer un intento para adquirir uno de esos pasajes. Y finalmente logró pagar con su tarjeta de crédito los dos pasajes a la capital de Irlanda. Los vuelos son de la empresa canadiense Air Canada y cuenta con dos escalas. Según confirmó Carolina a Infobae, el sitio le aceptó el pago con tarjeta Visa y a ella le llegó un correo electrónico donde la plataforma le indicó que la reserva sería confirmada en 24 horas.

“El pasaje es en primera clase e incluso me permitió elegir los asientos”, dijo la joven a este medio. Asimismo, detalló que el mismo incluye equipaje en bodega.

“Tenía pensando viajar en abril a Europa con mis compañeros de trabajo. De cuatro que somos logramos sacar dos nuestros pasajes ya que los otros dos cuando intentaron pagar les rechazaba el pago”, amplió.

No obstante el precio irrisorio que consiguió, la joven no parece optimista sobre la concreción del viaje: “Seguro que lo cancelan..,” dijo a Infobae.

Las dudas de Carolina y otros usuarios que compraron pasajes en condiciones similares residen en ver si la empresa cumplirá con lo exhibido en su web, aún cuando el monto evidencie que se trata de un error, ya que ninguna oferta puede llevar a pagar esos precios irrisorios. Hasta el momento, no se ha conocido ningún comentario por parte de la compañía.

Cabe recordar que durante la mañana del lunes se generó un gran revuelo en las redes sociales luego de que usuarios de Twitter informaran sobre un error en el sitio de la agencia de viajes madrileña eDreams, que permitía comprar pasajes aéreos a Estados Unidos, Europa y otros destinos por precios irrisorios, menores a 100 pesos.

“Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos”, escribió en su cuenta el periodista Mauro Albornoz (@mau_albornoz), quien continuó: “La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos”. La usuaria @sofi_villagrasa dijo: “Llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llego la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. Me ilusiono o todavía no?”.

Según pudo corroborar Infobae, el sitio de eDreams estuvo caído durante varias horas y luego la volvió a operar con normalidad, por lo que es factible que la agencia de viajes haya advertido el error que le estaba costando dinero y cerró el sitio temporalmente para arreglarlo.

Al ingresar al sitio, ya no se ven los boletos con precios inferiores a 100 pesos, sino que las tarifas que se pueden elegir están dentro de lo que se considera “normal”.

