Hot Sale 2022: conocé todos los destinos, escapadas y precios para recorrer la Argentina

Desde este lunes 30 de mayo ya se puede disfrutar y aprovechar del Hot Sale en la Argentina, este evento que reúne las mejores ofertas en distintos rubros y que tendrá como fecha límite el próximo miércoles 1 de junio.

Hot Sale 2022: las mejores ofertas y lo que hay que saber

El turismo, uno de los principales rubros apuntados por la mayoría de los usuarios, ofrece distintas y variadas ofertas a lo largo y ancho del país.



Más de 30 empresas dedicadas a los viajes de corta y larga distancia participarán de estos días cargados de novedades. A continuación, un repaso de las principales empresas y sus ofertas para recorrer el país.

Ofertas para recorrer Argentina

En el caso de Avantrip, la agencia de viajes online perteneciente al grupo CVC Argentina, afirmaron que quien venga buscando hacer un viaje va a tener la posibilidad de conseguir muy buenos descuentos principalmente en Hoteles, Autos y Paquetes.

En este contexto y en el marco del Hot Sale, Avantrip ofrece promociones para que cada quien pueda encontrar lo que está buscando. Aquellos viajeros que quieran aprovechar esta oportunidad para conocer más nuestro país, pueden aprovechar a financiar sus vuelos por Argentina en hasta 6 cuotas sin interés con AHORA 6 para volar del 01/08 al 31/10 con Aerolíneas Argentinas. El promedio de valor de pasajes nacionales cuesta alrededor de $20.000 Ars. A su vez, habrá paquetes de hasta 20% off en destinos nacionales y ofertas en vuelos a destinos como El Calafate, Mendoza y Bariloche.

Para más información visitar los usuarios deben visitar el sitio web de la empresa avantrip.com.

Por su parte, Almundo, la compañía omnicanal perteneciente al grupo CVC, ofrece tres días con descuentos únicos en pasajes, hoteles, autos, paquetes y asistencia al viajero y además, la mejor financiación.

Para aquellos que quieran recorrer el país, hay paquetes con beneficios especiales como traslados o excursiones free. En lo que respecta a hotelería, los usuarios podrán encontrar hasta un 30% de descuento en hoteles nacionales y además aprovechar las 12 cuotas sin interés. Actualmente los destinos nacionales más elegidos son Bariloche, Ushuaia, Iguazú, El Calafate, Salta y Mendoza.

Aquí algunas de las actividades con descuentos especiales:

Preventa Ski Cerro Chapelco - Últimos Días

40% OFF en Actividad Full Day Pirámides - Puerto Madryn

Transfer In Free Aep Salta - Hotel Salta céntrico Actividades Salta

Transfer In Free en Actividades Seleccionadas de Calafate y Ushuaia + Tarifas Flexibles

Transfer In/Out Free en Combo de Actividades en San Martín de los Andes

En lo que respecta a vuelos nacionales, Aerolíneas Argentinas ofrece 6 cuotas sin interés a través de AHORA 6 para volar del 01/08 al 31/10. El valor del ticket promedio hoy ronda los $19.900 ARS. Entre los recomendados de Almundo para este Hot Sale se encuentran Bariloche, Iguazú y Salta.

Por otro lado, Magali Alvarez Howlin, gerente de marketing de Volalá, le precisó a Infobae las mejores oportunidades que tiene su empresa para todos los viajeros.

“Las ofertas van a aplicar tanto para viajes nacionales como para internacionales, cuotas sin interés, tarifas con cambios de fecha flexibles y descuentos especiales, junto a otras sorpresas. Estamos innovando también en nuevas formas de pago”, indicó.

Y agregó que la agencia de viajes ofrecerá financiación de productos seleccionados hasta 12 cuotas sin interés en destinos nacionales y la posibilidad de financiar en cuotas sin tarjetas y hacer combinaciones de medios de pagos, tarifas flexibles en todos los productos, descuentos de hasta 35% en experiencias únicas enfocadas en destinos nacionales, asistencia al viajero con cobertura Covid-19 con descuentos de hasta 50%, hoteles con cancelación gratuita hasta 40% de descuento, alquileres de autos con descuentos de hasta 30%, entre más ofertas.

Asimismo, Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, comentó en diálogo con Infobae que en cuanto a los viajes domésticos, ofrecerán 12 cuotas sin interés. Y promociones exclusivas en hoteles y centros de esquí para disfrutar de la temporada de nieve en Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes.

Escapadas en la Provincia de Buenos Aires

Sumándose a las innumerables ofertas, San Antonio de Areco se ubica a solo una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, y permite disfrutar al máximo de la naturaleza y el verdadero descanso.

Una posibilidad inmejorable de concretarlo es visitando la casa de campo “La Perdida Hotel”. Una propiedad que cuenta con 4 hectáreas y solo 8 cómodas habitaciones todas con baño privado completo: lavabo, inodoro, bidet, bañera, espejo de aumento y amenities: shampoo, enjuague y jabón)

Toallas hoteleras de 500 grs y ropa de cama blanca bordada (en invierno agregamos un edredón de pluma de ganso y una manta de microfibra), aseguran desde el lugar.

El lugar se suma a las ofertas y cuenta con precios un 26 por ciento menos a lo tradicional. Para reservar, los usuarios deben comunicarse al WhatsApp +54 9 2326 43 3967.

Por otro lado, San Andrés de Giles se encuentra a 103 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede acceder en auto por las rutas Ruta nacional 7, y la Ruta provincial 41.

La Esperanza Casa de Campo se encuentra en dicha localidad y ofrece vistas al jardín, pileta, jardín y wifi gratis. El alojamiento está equipado con TV de pantalla plana. Ubicada en cucullú, 6720, brinda diferentes promociones y variantes para aprovechar este Hot Sale.

A su vez, San Miguel del Monte, otra localidad muy visitada en la provincia de Buenos Aires, se ubica a 110 kilómetros de Capital Federal y se puede llegar fácilmente en auto por la autopista Ezeiza – Cañuelas y desde allí tomar la Ruta Nacional 3. Con una laguna de 740 hectáreas y 15 km de verde alrededor, atrae a habitantes de toda la provincia.

El Hotel de Campo Don Joaquín ofrece una promoción increíble: pagando en efectivo, los clientes cuentan con un 20 por ciento de descuento todos los días y reservando 2 noches del fin de semana, un 10 por ciento de adicional.

Por último, Chascomús se destaca también por ser uno de los lugares más concurridos. A las infinitas ofertas y variantes, aparece como destacada la Estancia La Alameda, ubicada en Camino de Circunvalación KM 12,6. El lugar ofrece un día de campo con un marco inigualable, tal como detallan sus dueños.

Los precios muestran descuentos de hasta un 30% en sus reservas.

FUENTE: Ámbito.