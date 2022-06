Próximos a cumplirse siete años de la trágica muerte de Diego Jaramillo en un incidente vial, la familia busca concientizar sobre los peligros al volante. Según Soraya Cvitanic, madre de Diego Jaramillo, en comunicación con EL MEDIADOR dijo “tendríamos algo lindo y educativo”.



Cvitanic comentó sobre su idea y propuesta para esta plaza vial “hace más o menos dos años que vengo pensando en una plaz vial. No estoy inventando nada porque está en varios lugares, pero sería muy lindo que tengamos una”.



Para finalizar la madre de Diego Jaramillo dijo “la idea la publiqué para ver qué pensaba la gente y por lo que veo, es que a todos les gustó la idea”.



"Sería bueno que se haga como algo educativo, para nuestros hijos, para nuestros nietos. A través del dolor que no se va a ir nunca, quiero tratar de que a otras personas no le suceda lo que nos pasó a nosotros. Uno ya no vuelve a ser la misma persona, aprende a convivir con este dolor. No nos gustaría que les pasara a otras personas, y si podemos aportar un poquito, este granito de arena, queremos hacerlo"