La sesión extraordinaria de ayer dio muchas cosas que pensar y comentarios de ambas partes debido a la falta de quorum y la ausencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Según José Luis Garrido, diputado provincial, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “todos sabemos que cuando inicie el ciclo lectivo le pegan una pintada y sigue la cosa como puede”.

Por otro lado, comentó sobre la actualidad educacional en la provincia “El problema, no solo en los colegios, sino en muchas cuestiones administrativas y técnicas con respecto a la educación y la carrera docente. No veo entender lo que sucedió en Gobernador Gregores, en la cuenca suceden problemas, en Río Gallegos los chicos se manifestaron en un colegio”. Asimismo, dijo “la situación es, sabemos que estamos mal pero no brindamos un informe, no reconocer una situación, elaborar un plan de trabajo para revertir la situación que se está viviendo”.

Para concluir el diputado provincial dijo “La verdad no creo que los problemas de educación lo puedan resolver en una semana, creo que no lo van a poder resolver, hay cuestiones que no se entienden, falta armar una gestión y dinámica de trabajo que puedan dar respuestas concretas”.