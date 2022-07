"Son 28 empresas las que están realizando mantenimiento preventivo" en las escuelas de la provincia

La situación edilicia de los establecimientos educativos, ha generado muchas dudas sobre si se dará o no el inicio de las clases el próximo 1° de agosto. Desde el Gobierno de Santa Cruz, aseguran que se están realizando trabajos para llegar "en condiciones" al inicio del segundo semestre.



Según Silvana Aybar, subsecretaria de infraestructura escolar del Consejo Provincial de Educación, en comunicación con EL MEDIADOR, “hoy en día se está trabajando en varias escuelas. No es que las escuelas no tenían clases", explicó y agregó que "lo que sucedió en Gobernador Gregores, "fue un caso ajeno, ya que Camussi revisó y sacó los medidores a partir de una llamada anónima. Hoy se está trabajando para poner "en norma”, según la norma 226 de ENERGAS, todos los establecimientos"

Aybar comentó los trabajos realizados en Gobernador Gregores “el trabajo lo están realizando desde hace dos semanas, nosotros como Consejo le pedimos que contrate personal de la localidad. Nunca se dejó de trabajar y se continúan con las tareas normales desde el día 1”. Además, dijo “la gente está trabajando, lo que se hizo fue un recambio de personal, continuamos trabajando con gente de la comunidad”.

Para concluir especificó que “hoy lo que estamos haciendo más que nada, es verificar el sistema de calefacción, y el de cañerías, se esté arreglando. En todos los casos se está trabajando de la misma forma”.