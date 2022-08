La novena sesión ordinaria, que se realizaba el jueves pasado en la localidad de Puerto San Julián, se levantó por falta de quórum tras las diferencias que hubo entre los bloques parlamentarios sobre la incorporación de proyectos en el temario. En esta línea, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, dialogó con el programa radial EL MEDIADOR, donde enfatizó “cuando el vicegobernador me ofreció venir a Puerto San Julián, me pareció muy bueno que venga la Cámara de Diputados, porque es un hecho institucional importante, nunca había ocurrido, que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de ver cómo funciona, es algo muy interesante".

"La sesión comenzó con muchos faltantes de diputados, y obviamente tienen la responsabilidad de garantizar el quórum. No obstante, la sesión pudo empezar igual, se avanzó y se empezó a tratar proyectos. Había trascurrido un par de horas del inicio de la sesión, se hizo un cuarto intermedio, y a la vuelta el diputado Mazú mocionó que no se ingresen más proyecto, esto se votó en contra, y en ese momento los diputados de la oposición se levantaron y se fueron", explicó.

Luego, el intendente de la localidad de Puerto San Julián, añadió "una lástima no haber podido terminar la sesión, más aún cuando había proyecto que eran de nuestra localidad. El no dar quórum a la sesión es una herramienta para frenar avances en algunas cuestiones. Nos hubiera gustado que se trate pero no estaban dadas las condiciones".

Consultado por si pudo hablar con el vicegobernador Eugenio Quiroga tras lo ocurrido, expresó “el vicegobernador se fue preocupado por la situación, no solo por la falta de quórum sino por lo que había ocurrido previamente al final de la sesión. En un momento que involucraba a la comunidad de San Julián”.

“Cuando un diputado se traslada a una localidad es importante, porque estaba todo preparado para una sesión que iba a ser un festejo, era un beneplácito para la comunidad, y haberla terminado con las manifestaciones del diputado Chávez, la verdad que tenían error de información bastante importante, y jactarse diciendo que la realidad mata el relato, en realidad la realidad mata el relato de él porque lo que dijo estaba bastante alejado de la realidad de San Julián”, apuntó.

En otra parte de la nota, Gardonio puntualizó “la obra del NIDO que inauguramos el Día del Niño con más de 5 mil personas, una obra que la hicimos los sanjulianenses de la que nos sentimos orgullosos. Lo hicimos con mucho esfuerzo, si hubiéramos tenido el acompañamiento del estado nacional o provincial la podíamos haber hecho en seis o siete meses, pero nos llevó dos años. Una obra en la que el Municipio de San Julián aportó 63 millones de pesos con financiamiento propio. El Gobierno de la provincia de Santa Cruz solo aportó 6 millones de pesos en marzo del 2020, cuando recién arrancábamos la gestión por un acuerdo con quien, en su momento, era Gabinete de Ministros”. “Esta es una obra que tenía financiamiento nacional y era mucho más grande. NIDO es un núcleo de inclusión y desarrollo de igualdad en oportunidades”, destacó.

"El gobierno nacional se desentendió totalmente de la obra, buscamos ayuda de las provincias, tampoco la tuvimos, y decidimos avanzar con financiamiento propio. Nos llevó mucho tiempo pero logramos concretarla, y hoy es una obra para que la disfrute la localidad de San Julián pero también de quienes nos visitan", concluyó.