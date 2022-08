Se presentó la nueva maquinaria agrícola en la provincia

La maquinaria adquirida fue posible gracias a los aportes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la firma de convenios, y con fondos de la provincia de Santa Cruz, con una inversión total de 72.319.407,00 pesos.

Cabe destacar que la última adquisición de maquinaria agrícola fue en el periodo 2008/2009 cuando ingresaron dos tractores y una retroexcavadora.

En esta oportunidad, la máquina comprada corresponde a dos enfardadoras Yomel Tigra, dos segadoras Moscato 200, dos rastrillos RGP 380, una retroexcavadora XCMG 870, una sembradora Bertini, un tractor 120hp y tres tractores 120hp.

Asimismo, se encuentran en proceso licitatorio de compras una perforadora sobre camión, una retroexcavadora, una excavadora sobre orugas y una motoniveladora por un total de 127.028.500,00 pesos.

Al respecto, la primera mandataria santacruceña sostuvo: “Cuando nos hicimos cargo no teníamos presupuesto absolutamente para nada, se podían tomar dos actitudes, decir ‘no puedo’ o decir ‘sí puedo’ y ahí empezas a abrir caminos y a buscarlos”.

Alicia resaltó que “fue difícil, pero tenemos fortaleza al saber que se puede y que, con trabajo, esperanza y con ganas las cosas se logran”.

En otro tramo, valoró: "Sé que falta mucho más, pero está esta calidad de equipamiento, hablamos con los emprendedores del lugar, tengo que nombrar a Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores, que son los ejes fuertes que tenemos con muchos pequeños productores”.

Asimismo, la gobernadora sostuvo que se pudo lograr “en menos de un mes que estén referidos los primeros fondos, luego vino el proceso licitatorio que hoy trajo estas máquinas que demoraron mucho porque también es difícil conseguirlas”.

Sostuvo, además, que “el Consejo Agrario marca un eje de la producción en nuestra querida provincia y el Gobierno Provincial hace le mayor de los esfuerzos para poder construir juntos, con productores y productoras”.

Agradeció, en paralelo, a quienes forman parte del CAP por la labor desarrollada al momento y resaltó que “lo importante es esto, mostrarlo, verlo y concretar, estoy feliz”.

Del mismo modo, recordó la planta de silos que está en proceso y resaltó que “con eso tendríamos completado un pasaje muy importante a lo que hace a toda la parte de nuestros productos y productores del agro, son pasos que había que darlos, cuesta, no es tan es fácil, pero no quiere decir que no se pueda hacer”.

Para cerrar, Alicia marcó la labor con el agro y recordó que se trabajaron distintas líneas que no sólo hacen al equipamiento, sino con líneas productivas, trabajando “fuertemente por darle un apoyo a todos los productores, que si les va bien nos va bien a todos”.

“Santa Cruz tiene todo para crecer, tenemos que desarrollarlo”, finalizó.