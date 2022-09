Los trabajadores del neumático siguen en lucha. Así se ratificó este lunes por la tarde, luego de una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. La número 34. Allí, nuevamente, las patronales del sector se negaron a atender los reclamos que vienen planteando los obreros de Pirelli, Fate y Bridgestone.

La lucha de los trabajadores del neumático es ya una lucha testigo. Una pelea que tiene importancia para el conjunto de la clase trabajadora y, también, para el gran empresariado que salió directamente a marcar la cancha en contra del reclamo obrero.

Esta dura pelea ya llegó a los 145 días de duración. Tiene enfrente a tres grandes empresas que vienen teniendo una rentabilidad enorme. Además, enfrenta a un Ministerio de Trabajo que, desde el primer día, se ubicó claramente junto a las patronales, permitiéndoles a éstas todo tipo de maniobras ilegales y antisindicales.

Ahora, desde el miércoles pasado, los trabajadores protagonizan un paro general en el sector y llevan adelante un bloqueo a las plantas en defensa de sus reclamos. Estas duras medidas de lucha son la respuesta a la provocación patronal que, luego de 33 audiencias sin responder reclamos, intentó cerrar de manera unilateral la discusión paritaria 2021/2022, proponiendo un 38 % de aumento hasta marzo del 2023. Un verdadero insulto a los trabajadores.

Esa decisión de los trabajadores que, además, vienen de protagonizar movilizaciones y otras acciones, es lo que disparó un mayor ataque por parte de grandes sectores de la clase capitalista. Desde el sábado se desató una furiosa campaña antisindical donde se presenta a los trabajadores como “intransigentes” y se habla de un “paro salvaje” que habría llevado al cierre temporal de Bridgestone. Sin embargo, la realidad es otra. El cierre de esa planta es un verdadero lock-out patronal destinado a doblegar la lucha de los obreros.

A esa presión de un sector de los grandes medios se sumaron este lunes otros sectores capitalistas. Aunque resulta increíble la Sociedad Rural se atrevió a hablar de “extorsión gremial”. Justo la vocera de las patronales del campo que se “sentaron” sobre los silobolsa durante semanas presionando por una nueva devaluación del peso, al mismo tiempo que empujaban la suba de los precios de los alimentos.

A ese coro contra los trabajadores se sumó la derecha política. Luego de que el derechista José Luis Espert pidiera “cárcel o bala” para los trabajadores del neumático, este lunes salieron a hablar respaldando a las patronales Ramiro Marra y Patricia Bullrich. Mostrando que son verdaderos felpudos del gran empresariado, los “anti-casta” se dedicaron a defender los negocios de Fate, Pirelli y Bridgestone.

Importante movilización

Este lunes los trabajadores fueron protagonistas de una combativa y muy importante movilización. Desde las 9 h empezaron a concentrarse en la puerta de las tres plantas y a partir de las 10 h llegaron al Ministerio de Trabajo. Allí, a lo largo de todo el día, hicieron el aguante a los integrantes de la conducción que negociaban en el interior del edificio. La bronca y la disposición a pelear se hizo sentir en los cantos: “el que no salta es patronal” y “si no hay aumento, no hay producción”, estuvieron entre los que más sonaron.

Contaron con el apoyo de un amplio abanico de organizaciones que se hicieron presentes para dar su apoyo. Delegaciones de sindicatos, comisiones internas, movimientos de desocupados. También dirigentes y militantes de los partidos de izquierda, que estuvieron desde el primer momento de la lucha. Esa solidaridad ya se había visto en las semanas previas y también en los acampes que tuvieron lugar el fin de semana en la puerta de las plantas.

En el marco de la jornada, los trabajadores también tuvieron que enfrentar la campaña de mentiras de los medios, que no paró en ningún momento. Sebastián Tesoro, trabajador de Fate e integrante de la Agrupación Granate, protagonizó un fuerte cruce con el periodista Fabián Doman y los panelistas de su programa, que defendieron abiertamente los intereses de las empresas.

FUENTE: La Izquierda.