Se realizó el cierre de la 3.ª Fiesta Provincial del Salmón Chinook en el complejo turístico “Isla Pavón”, donde finalizó la jornada con un almuerzo y entrega de premios. La campeona de esta 3.ª edición fue Gabriela Aroca, de Piedra Buena, con un salmón Chinook de 19.790 kg.

En comunicación con EL MEDIADOR, Gabriela señaló que era la primera vez que participaba. "Me inscribí en el torneo simplemente para pasar un día diferente, pero no se me cruzaba la posibilidad de ganar. Fue una experiencia linda, emocionante"

La pieza ganadora de casi 20 kilos es la más grande de las tres que anteriormente había pescado de forma particular. "Fue solo suerte. Me encanta pescar", señaló.

"Antes era una actividad que solo hacían los hombres, por suerte, hemos avanzado bastante y es algo que disfrutamos todos. Yo pesco desde la orilla y en alpargatas. Lo que más me gusta es ir al río a desenchufarme" El premio ayuda, pero para mí es agradecer un montón porque mi idea era solo participar y divertirme, hacer algo con mi marido y mi familia".