Las elecciones para Vocal por los Pasivos de la Caja de Previsión Social se realizarán el día mañana, pero a pesar de eso la actual vocalía sigue trabajando en distintos aspectos para el beneficio de los jubilados, pensionados y retirados. Viviana Carabajal, vocal por los Pasivos de la Caja de Previsión Social, en comunicación con EL MEDIADOR, dijo “en este momento estamos trabajando en las complementarias”.

Sobre el depósito de la complementaria, "le pido a la presidenta, por este golpe inflacionario que vivimos todos, que no se espere hasta el próximo mes”, señaló Carabajal. Además, dijo que “los municipales de Río Gallegos cobran el 10% la próxima semana con la complementaria, también se está trabajando en la complementaria de los docentes, AMA, Justicia, etc.”

Para concluir la Vocal por los Pasivos de la Caja de Previsión Social habló sobre el Certificado de Supervivencia “hasta ahora no hay nada, no se ha hablado nada, yo creo que esté año ya no va a ser”. A su vez dijo “no se estaría en condiciones ni en tiempos para estar llamando, yo creería que recién en los primeros meses del próximo año”.