Cómo sigue el Mundial: La agenda del miércoles en Qatar 2022

La Selección argentina goleó 3 a 0 a Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 y se metió en la final, en busca de su tercer título en la Copa del Mundo.

Con goles de Lionel Messi, de penal, y dos de Julián Álvarez, los dirigidos por Lionel Scaloni se aseguraron un lugar en el partido definitorio. Su rival se definirá el miércoles por la tarde, cuando Francia y Marruecos jueguen en el estadio Al Bayt.

Quedan tres partidos para la finalización del Mundial de Qatar 2022 entre la segunda semifinal a disputarse, el partido definitorio del domingo y el duelo por el tercer puesto del sábado.

Cronograma de juego en el Mundial de Qatar 2022

Miércoles 14/12, 16 horas, Francia vs Marruecos

Sábado 17/12, 12 horas, Croacia vs Francia o Marruecos

Domingo 18/12, 12 horas, ARGENTINA vs Francia o Marruecos.

FUENTE: Ámbito.