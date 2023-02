Turistas de toda la región disfrutaron de las propuestas musicales que durante la segunda noche se presentaron en El Calafate.

Entre los temas que el artista nacional interpretó, se pueden mencionar “Las manos arriba” y “No te creas tan importante”, con los que inició su recital.

Sin embargo, como un plus para los presentes, Guillermo Novellis se subió nuevamente al escenario y junto a Lescano cantaron nuevamente “Muchachos” que tampoco falta de su repertorio habitual desde que la Selección Nacional obtuvo la tercera estrella y se transformó en campeón del mundo. A esta hora, también prometía las canciones más populares del cantantes, entre ellas Me muero de amor, Perrito malvado, Me vas a extrañar, Se te ve la tanga, entre otros hit de su carrera que este año celebra 23 años de carrera.

Mañana, en el Día de los Enamorados es el turno de Abel Pintos, por lo que se espera que la concurrencia sea similar a las vividas las primeros dos lunas de este gran festival de la Patagonia.

FUENTE: Tiempo Sur.