Shakira y la nueva canción junto a Karol G con más dardos a Piqué

La tan anhelada colaboración ente las artistas colombianas Shakira y Karol G ya es una realidad. “TQG: Te quedó grande” se lanzó en plataformas de reproducción con su video oficial a la medianoche del jueves 23 de febrero y en menos de seis horas de su lanzamiento superó los cuatro millones de reproducciones y en el video #1 en el top musical de YouTube.

Como se anticipaba, las cantantes no se quedaron con nada y en cada frase de su colaboración lanzaron pullas a sus respectivos exnovios Gerard Piqué y Anuel AA. En redes sociales, los fanáticos de La Bichota y Shakira hacen interpretaciones sobre las frases que podrían estar dedicadas a cada uno de los famosos exnovios.

En el video musical las dos mujeres descrestan con sus pasos de baile. En primera medida se ve a Karol G cayendo al vacío, pero luego la situación mejora para la mujer, lo que sería una referencia a lo que les pasó a las dos famosas colombianas tras terminar con sus respectivas parejas Anuel AA y Gerard Piqué.

En la letra de la canción “TQG: Te quedó grande” las dos mujeres se refieren a su expareja y revelan que esta persona quiere volver a estar con ellas, a pesar de que ahora tiene una nueva novia. Cabe resaltar que tanto Anuel como Piqué mostraron en redes sociales a sus nuevas parejas poco tiempo después de terminar sus relaciones.

Esta es la letra completa de “TQG”, de Shakira y Karol G

Karol G: La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente / Es como tapar una herida con maquillaje no se ve, pero se siente / Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito (tragadito) / Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito (papi) / Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Shakira: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido / Y hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido / Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

Karol G: No tengo tiempo pa’ lo que no aporte ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte / Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte / estoy más dura, dicen los reportes

Shakira: Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí) / espérame ahí, que yo soy idiota

Karol G: Se te olvidó que estoy en otra / que te quedó grande La Bichota

Shakira: Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito (tragadito) / Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito (papi)

Karol G: Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito /Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

Shakira: Tú te fuiste y yo me puse triple M / más buena, más dura, más level

Karol G: Volver contigo never, tú eras la mala suerte / porque ahora las bendiciones me llueven

Shakira y Karol G: Y quieres volver, ya lo suponía / dándole like a la foto mía

Shakira: Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía / Y ahora quieres volver, ya lo suponía / dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)

Karol G: Te ves feliz con tu nueva vida, pero / si ella supiera que me buscas todavía

Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito (tragadito) / Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito (papi)

Shakira: Dile a tu nueva bebé / que por hombres no compito / que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

