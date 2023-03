Gareca será oficializado hoy como el nuevo entrenador de Vélez

Ricardo Gareca será el nuevo entrenador de Vélez. Está confirmado. El Fortín, que sufrió la salida de Alexander Medina tras la derrota ante Boca, tuvo siempre en claro que era hora de ir por la vuelta de un hombre de la casa. Claro, el Tigre dará inicio a su segundo ciclo como entrenador del club y, de esta forma, se cumplirá el deseo de los hinchas que pidieron por su regreso.

Sin embargo, no será una labor fácil la del ex entrenador de la selección peruana. El conjunto de Liniers no atraviesa su mejor momento. En las primeras cinco fechas del actual torneo solamente pudo cosechar 5 unidades, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas. Pero no hay que quedarse con el flojo arranque de torneo, el semestre pasado, si bien el club alcanzó las semifinales de Copa Libertadores, culminó en la vigesimosexta colocación.

El trabajo de Gareca deberá ser arduo y tendrá la tarea de recuperar los mejores rendimientos de jugadores como Lucas Pratto, Diego Godin, Lautaro Giannetti, entre otros. Pero, por otro lado, potenciar a jóvenes como Julián Fernández, Mateo Seoane, Elías Cabrera, entre tantos otros. Lógicamente, su experiencia y conocimiento de la institución lo hacen el hombre adecuado para este momento.

El contrato de Gareca se prolongaría hasta diciembre de 2023, es decir hasta fin de año. El Fortín tendrá elecciones este año y, por este motivo, uno de los requerimientos del Tigre sería que, gane quien gane el acto electoral, Christian Bassedas, actual manager, continué en el cargo.

En su primer paso, los números del entrenador de 65 años fueron extraordinarios. Gareca ganó el Clausura 2009, Clausura 2011, Torneo Inicial 2012 y la Supercopa 2012/13. En total, dirigió 254 partidos, ganó en 130 ocasiones, empató en 65 y perdió en las restantes 59. Estos resultados le otorgan una efectividad del 60%.

En tanto, el binomio compuesto por Marcelo Bravo-Hernán Manrique tomó la conducción técnica del plantel de manera interina: la intención del club es que ambos entrenadores estén al frente del equipo que este domingo jugará desde las 21.30 ante Talleres de Córdoba por la sexta fecha del torneo.

