El día lunes, en el marco del primer plenario del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables que convirtió al gremio liderado por Claudio Vidal en el más grande de la Patagonia, el dirigente realizó la declaración de estado de alerta y movilización, en respuesta al tope del 30% establecido por el gobierno nacional para los incrementos que puedan gestarse de manera semestral en las paritarias de este año.

La medida responde a la decisión anticipada por parte de nación de que los incrementos en paritarias no superen el 30% semestral, algo ya anticipado por Vidal hace algunas semanas, cuando se cerró la pauta salarial 2022 con aumentos acumulados de casi el 100%, la mejor cifra de la historia de este sindicato, y también la más elevada a nivel nacional.

“La inflación no se frena congelando el sueldo de los trabajadores” manifestó Vidal oportunamente, añadiendo que desde el Sindicato no se quedarían de brazos cruzados. A raíz de esto, se declaró estado de Alerta y Movilización, y no se descarta profundizar las medidas de fuerza.