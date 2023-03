Esta 3° Edición tuvo en la largada una muy buena cantidad de corredores, al respecto el secretario de Deporte, Martín López, agradeció al Ministerio de Salud y Ambiente, y a la Caja de Servicios Sociales, “que también acompañó en una propuesta integral, transversal con actividad física”.

La ministra de Desarrollo Social, Belén García, estuvo presente en el momento de la largada, y, durante todo el evento, el equipo encabezado por el secretario López contó con el trabajo del director provincial de Deporte Comunitario, Ezequiel Artieda, y, un importante número de colaboradores de la secretaría.

En este contexto, López manifestó: “Estamos contentísimos porque en esta nueva edición hemos triplicado la cantidad de personas inscriptas, con respecto a la edición anterior, también por lo que significa el acompañamiento de la gente. Lo hacemos pensando en el Mes de la Mujer, y la posibilidad de que se vean reivindicadas a través de una actividad deportiva”.

Además, señaló que se ha “avanzado en todo el sistema de cronometraje para que tengamos una carrera totalmente transparente, y que todos puedan saber los tiempos que hicieron”, y que, quienes aceptaron el desafío: “Nos felicitaban porque es mucho más divertido correr en un lugar donde ven a los otros deportistas que están participando de la carrera”.

En cuanto a la proyección de “Tiempo de Mujeres”, “la idea es que tengamos estos lugares tan particulares, no solamente en Río Gallegos, sino en toda la Provincia para poder continuar en un calendario anual”, anunció. También, agradeció a toda la gente que asistió, “no solamente las mujeres, sino también muchos varones que se sumaron a esta propuesta, para acompañar en el Mes de la Mujer, a la Secretaría de Deporte y al MDS de la Provincia”.

Por su parte, la sicóloga de la Secretaría, en el Área de Género y Deporte, Analía Herrera, subrayó: “Queremos reivindicar la participación de la mujer dentro del deporte, porque fue una lucha de muchos años; ahora está naturalizada, pero no queremos dejar de visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres, y en el deporte en particular”.

La respuesta a la convocatoria "superó todas nuestras expectativas, tenemos inscriptas 356 personas y estamos muy contentos por eso”.

Mientras que, la profesora de Educación Física, de la Secretaría de Deporte, Verónica Cachi recordó que las dos ediciones anteriores se realizaron en la Costanera Local. “El Autódromo es un desafío que venimos a cumplir", y que surgió el año pasado "desde otra carrera referida al comité olímpico, y nos encantó el lugar, es seguro, cerrado, con el circuito delimitado, son distancias intermedias”, puntualizó.

La carrera de 4Km “es muy participativa, es la que convoca a la mayoría de la gente; y la de 12Km exige un poco más y es para quien está en otro estado físico, o que está desafiándose para seguir creciendo en el mundo de las carreras” explicó la profesora.

Las categorías del certamen fueron 5, la de 18 a 29 años; de 30 a 40; más de 40, más de 50 y más de 60 años. En esta última también hubo participantes, "eso también es para destacarlo", dijo. Y los premios se entregaron a quienes llegaron en los primeros tres lugares de cada categoría.

Para finalizar Verónica Cachi agradeció al equipo de la Secretaría de Deporte, a las autoridades del Autódromo por la buena predisposición, y al público que se anotó y vino a participar de la carrera.

Corredores y Profesores

En la 3° “Tiempo de Mujeres”, Analía, una de las corredoras contó: "Es algo que hago en el tiempo libre. Me gusta hacer actividad, porque trabajo en un lugar en el que estoy sentada todo el día. Así que, para despejar el día, es uno de mis hobbies".

En esta afición, su objetivo es: "Primero, disfrutar; no llegar primero ni nada de eso, sino disfrutar del momento. Me gustaría seguir participando, es algo que descubrí que me gusta".

Desde uno de los espacios de entrenamiento, la coach Romina comentó: "Nosotros tenemos un gimnasio con varios profes de Alto Rendimiento Club, donde tenemos un grupo de corredores que ya vienen desde el año pasado, un par de ellos desde un poco más, y varios que se acoplaron este año”, y en cuanto a las expectativas, valoró este espacio deportivo como “un entrenamiento más, para muchos era la primera vez que lo iban a hacer, queremos que se diviertan, que la pasen bien, que tengan esa adrenalina de la largada, de la llegada", que sientan "la comunión entre sus compañeros".

Uno de los varones presentes fue César quien relató: "Soy competidor amateur, profe del Team Rak Trainner, en este momento están compitiendo dos chicas y también yo, pero lo que siempre decimos en el equipo, es que no solamente somos los que competimos sino también los que vienen a hacer la asistencia”.

Antes de la largada, todos se mostraron entusiasmados, tanto amateurs como profesores y deportistas con larga experiencia en competición. Luego de la llegada se vieron risas de satisfacción por el esfuerzo y el logro de la meta cumplida.