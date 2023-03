El ex jugador del Paris Saint Germain de Francia Jérôme Rothen apuntó duramente contra el astro argentino Lionel Messi y aseguró que "en los partidos importantes desaparece", luego de la derrota ante el Bayern Munich de Alemania que significó la eliminación de la Champions League.

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro, pero en la alineación titular hubo cinco que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", expresó el entrenador francés en conferencia de prensa.