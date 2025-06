Por primera vez, una de las mujeres que denunció al diputado Fernando Españón por abuso sexual habló públicamente. Lo hizo en una entrevista exclusiva con El Mediador, en el marco del Foro Feminista contra la Crueldad “Trinchera”, que se realizó este sábado en el gimnasio 17 de Octubre de Río Gallegos, organizado por el municipio.

Celeste Gordillo, trabajadora municipal y denunciante en la causa por “abuso sexual simple” contra el actual jefe del bloque oficialista Por Santa Cruz, participó del evento junto a la secretaria de Gobierno municipal, Sara Delgado, y la abogada Pamela Pérez, quien disertó sobre los derechos de las mujeres y diversidades.

“Esto de hacerlo público me costó un montón, lo trabajé con mi psicóloga, lo hablé con mi familia. Venir a Gallegos para mí fue un montón, porque no pensé que había tanta gente que realmente me apoyaba”, expresó emocionada.

Durante la entrevista, Celeste hizo un fuerte llamado a los legisladores provinciales:

“La Justicia ya hizo su parte. Ahora la Cámara tiene que sacarle los fueros y él tiene que ser juzgado como un ciudadano más. Estoy cansada de que esto se politice, de que se me trate de mentirosa, cuando quienes debían defenderse no se presentaron al juicio. Yo sí lo hice, con todo lo que eso implicó”.

Sobre el final, se refirió directamente al gobernador Claudio Vidal:

“Le pido al gobernador que se ponga en mis zapatos. No gano nada con esto, no estoy en política. Soy madre, tengo hijos, tengo una familia y quiero que esto termine. Que se haga justicia”.

El reclamo se da en un contexto institucional crítico. El diputado Fernando Españón, uno de los hombres más cercanos al gobernador Claudio Vidal en la Legislatura, enfrenta dos causas judiciales: una por abuso de autoridad (Expte. N° 8357/24) y otra por abuso sexual (Expte. N° 8516/24), por tres hechos en un contexto de subordinación laboral. La Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial solicitó su desafuero para que pueda ser juzgado sin la protección parlamentaria.

Sin embargo, el 21 de mayo, la sesión extraordinaria convocada para tratar el desafuero fracasó por falta de quorum: solo 11 de los 24 diputados se presentaron. La oposición denunció la maniobra como un encubrimiento político. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, expresó en redes:

“Mientras en Buenos Aires el gobernador Claudio Vidal manda a votar Ficha Limpia, en Santa Cruz sostiene como jefe de bloque a un imputado y procesado por abuso sexual”.

El testimonio de Celeste, en el marco del Foro “Trinchera”, marcó un punto de inflexión en esta causa que aún espera ser tratada con la seriedad institucional que merece. “Estoy cansada, pero no me voy a callar más”, dijo a El Mediador. Su declaración pública representa un giro relevante, al visibilizar por primera vez el testimonio directo de una de las víctimas.