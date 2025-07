A 6 años del asesinato de Zulma Malvar, su hijo Alejandro habló con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, para renovar el pedido de justicia y convocar a una manifestación el próximo viernes.

Según indicó, en la causa judicial “no hay novedades relevantes” desde hace “dos o tres años”.

“Faltan informes de unas empresas de telefonía celular, que es una pericia de datos geolocalizadores, y otra cuestión que nos preocupa es que tenemos dos muestras de sangre que hemos conseguido en otras provincias, pero lamentablemente no hay medios, no hay presupuesto, no hay nadie que pueda llevar esas muestras hasta Río Gallegos que es donde está el laboratorio que tiene el Poder Judicial y donde se hacen los cotejos de ADN”, detalló.

En este sentido, aseguró que la causa ha entrado “en una zona bastante compleja”.

Zulma Malvar fue asesinada el 18 de julio de 2019 en Puerto San Julián. Alejandro aseguró que la ciudad “no estuvo y ni siquiera hoy está preparada como para poder afrontar este tipo de situaciones que justamente lo que necesitan es celeridad”.

Además, lamentó que la demora “se llevó el ímpetu del reclamo social”. “Esto se ha diluido hace bastante tiempo, pero nosotros convocamos para una marcha el día viernes a la tarde para visibilizar que todo esto está todavía pendiente, que es una deuda que tiene la justicia con San Julián y con mi mamá”, afirmó.

Alejandro apeló al acompañamiento de la comunidad, ya que en las últimas movilizaciones eran “menos de diez personas”.

“Espero que en esta oportunidad la gente nos acompañe porque es una marcha que se va a hacer en vehículo y lo que necesitamos es el apoyo como para hacer un movimiento social que sea visible, que sea evidente”, expresó.

La manifestación será el viernes 18 a las 19.30 horas en la costanera donde está la Nueva Victoria. “Ahí esperaremos un tiempo prudencial hasta que las personas se acerquen y saldremos en vehículo a hacernos ver”, indicó.

La marcha será en silencio, sin bocinazos, “para estar a tono con la justicia que no nos dice nada”.

“Ya que no nos escuchan vamos a tratar de que nos vean”, manifestó.

“La idea es ir con balizas, ya que es un horario que está oscuro, y en consonancia con el silencio de los responsables”, agregó.

Para finalizar, pidió “no desistir de este pedido de justicia porque es una deuda pendiente, es algo que no puede quedar en la nada”.

“Mi vieja hizo mucho por este lugar, muchos años trabajando sola en el hospital”, remarcó. Participar de la manifestación será “una manera de devolverle una partecita de lo que hizo por un montón de gente acá”.