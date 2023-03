Hace algunas semanas y de manera inesperada, Santiago del Moro comunicó que dos nuevos integrantes entrarían a 'Gran Hermano', lo que de inmediato generó muchas expectativas de quienes podían ser, por lo que muchos no se imaginaron cuando los dos nuevos miembros ingresaron por la puerta.

Axel Kicillof, sobre la decisión de Mauricio Macri: "Renunció sin que nadie le pida que se quede"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri de no presentarse como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza" sino de "realidad" e ironizó acerca de que "renunció sin que nadie le pida que se quede".