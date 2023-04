Entre las últimas novedades, se conoció que autorizaron a los pilotos a reconocer el circuito de El Calafate. Y es que la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC sacó un comunicado de prensa luego de la reunión llevada a cabo este martes en el barrio de Caballito. Entre los puntos más importantes, se destacan quiénes serán los comisarios deportivos de la cuarta fecha del Turismo Carretera y la habilitación para que los pilotos giren el viernes en el nuevo autódromo.

No obstante, cómo se prepara la localidad de El Calafate en el marco de este evento que será los días 14, 15 y 16 de Abril en el Autódromo de El Calafate. Yanina Martín, Directora de la Dirección Promoción Turística de El Calafate, dialogó con EL MEDIADOR, sobre la llegada “muchísima ansiedad, para nosotros es un evento muy especial, El Calafate va a tener este autódromo que va a tener nuestro destino para realizar actividades de este tipo varias veces al año, para la actividad turística es una gran noticia”

“Todo el movimiento que genera para la economía local”, precisó al momento que brindó algunos datos del sondeo “quedan lugares todavía, les pedimos que hagan reservas con anticipación y una demanda muy importante”.

“El alojamiento de las personas será en El Calafate, pueden ingresar a la página del Municipio que tiene toda la información del evento con las últimas novedades del mismo”, manifestó la directora de promoción turística de El Calafate.

Y continuó: “Es probable que los pilotos lleguen antes, seguramente entre el 13 y 12 de abril. Desde hoy pueden retirar las entradas aquellos que están en El Calafate en la Secretaria de Turismo aquellos que ya hayan comprado”.

Asimismo, Martín precisó que ya se pueden comprar las entradas que tiene un costo general de 3.000 pesos y tribuna preferencial de 10.000 pesos que vale para los tres días. Menores de 12 años no pagan, menores de 10 años no pueden ingresar al sector de boxes. “Lo pueden comprar por Ticket Manía, y una vez en Calafate, se retira por la Secretaria de Turismo. Siempre es mejor la programación pero si no llegan a comprarlas con tiempo habrá entradas para todos”, dijo.

Consultada por cómo se prepara la villa turística por estos días y qué otras actividades pueden hacer: “Estamos contentos porque vamos a poder combinar este tipo de eventos para los fierreros, y combinarlo con un destino como El Calafate con todos los servicios. No venimos teniendo temporada baja por lo que mantenemos todos los servicios”.

“Los pasajeros o visitantes van a poder disfrutar del entorno, la gastronomía, con promociones para estas fecha puntual. Hay que aprovechar esta afluencia de público, habrá fábricas de cervezas, chocolates, helados, guanaco”, expresó.