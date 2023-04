La Secretaria General de Judiciales, Alejandra Beroiz, estuvo en comunicación con EL MEDIADOR, y en primera línea se refirió a la paritaria y la situación del sector “cerramos el acuerdo salarial hace un tiempo y quedaron pendientes varios temas, el tema del régimen de licencias con varias modificaciones para hacer”.

“Está el tema de la Oficina de Bienestar Laboral, nos han dicho que están viendo el proyecto que presentó el gremio, estamos esperando que nos llamen a la brevedad; el cupo trans, estamos a la espera a ser convocados a la mesa de negociación. Estamos insistiendo para que se abre y se haga el pago de bloqueo de matrícula a los abogados”, agregó.

Violencia laboral

Hace algunas semanas que el gremio de Judiciales recibe diversas denuncias por violencia laboral, las cuales se han incrementado luego de que el gremio diera a conocer un canal para poder comunicarse y exponer dichas presentaciones.

Vale decir que las denuncias provinieron no sólo de parte de personas que se desempeñan en el ámbito judicial, sino también aquellas que trabajan en el ámbito privado. Desde el gremio se asistió a cada caso y los derivó a los órganos competentes. Esta situación lamentable, demuestra una realidad que atraviesa a los sectores sociales.

“Cuando hicimos nuestra primera recorrida detectamos muchos casos, porque no hay un abordaje planteado para la temática. No hay soluciones más que el traslado del trabajador a otro sector, que no es la solución y no es lo que legalmente debe hacerse”, remarcó la Secretaria General del gremio.

Prosiguió: “Lo que corresponde es que denunciemos, pero esto no se da en la práctica del interior de los Juzgados, hay una naturalización de esta violencia, es un sistema verticalista y autoritario. Los tiempos van cambiando, y venimos trabajando para poner sobre la mesa sobre situaciones puntuales y que haya una solución para el trabajador que es violentado”.

“La participación del sindicato es fundamental, estamos capacitados para llevar una tarea en ese sentido. Hay que sentarse y poner puntos de acuerdo para dar garantías a todos”, manifestó Beroiz.