Alberto Fernández abrió un nuevo escenario en el frente de Todos al anunciar que no competirá en las próximas elecciones: la discusión ahora pasa por definir si el oficialismo tendrá un candidato de unidad o irá a unas PASO para elegir su representante.

En ese contexto, el jefe de Estado rompió el silencio públicamente y señaló: “Yo nunca fui un obstáculo en un proyecto colectivo, para qué voy a sumar un elemento de disputa si lo que necesitamos no es pelearnos entre nosotros, sino discutir con los otros”.

La sugerencia se convirtió minutos después en un reclamo directo para que las diferencias internas que atraviesan a la coalición de gobierno se diriman democráticamente en unas PASO: “Espero que haya un espacio que proponga un candidato, otro que proponga otro y que eso lo zanje la gente”, señalo en una entrevista con Nacional Rock.

Al ser consultado sobre los nombres que podrían competir, Fernández no tuvo problemas en mencionarlos. “Hay varios buenos candidatos: (Agustín) Rossi es un dirigente espectacular; ¿Scioli? es un gran dirigente y también puede ser; Victoria Tolosa Paz también puede ser. Wado de Pedro podría ser del otro espacio porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno”.

En cuanto a una posible candidatura de Cristina Kirchner, respondió: “Si quiere, puede serlo. Yo no voy a opinar, es un problema de ella, no tengo ningún problema. ¿Massa? Si Sergio tiene vocación de presentarse, puede hacerlo”.

Minutos después, Fenández subió el tono y apuntó (sin mencionarla) contra Cristina Kirchner y quienes avalan los liderazgos indiscutibles: “No debe haber nadie que señale un candidato. ¿Si al peronismo le faltó democracia? Sí, totalmente, lo veo en todo. Mi designación también fue resultado de eso y de una enorme crisis”.

“Me preguntan a quién prefiero y no importa quién es mi favorito, yo quiero que la gente lo elija y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos; si elige a Massa, saludo uno, saludo dos″, remató.

Para resumir este tema, el Presidente explicó que en el Frente de Todos “hay dos miradas que por momentos chocan, así que lo mejor es que eso lo resuelva la gente”.

”Un espacio propone uno; el otro, otro, y si hay más candidatos, que vayan”, apuntó el mandatario antes de aclarar que él se concentrará “en gobernar porque lo que hace falta es poder sobrellevar del mejor modo posible lo que está pasando”.

En la entrevista que le dio a Mex Urtizberea, el jefe de Estado también repasó todos los problemas que debió enfrentar en estos años al frente del gobierno nacional. Y se emocionó al recordar un mensaje que recibió en medio de la lucha contra la pandemia.

“Una vez una chica me dijo: ´Primero se murió mi mamá por COVID-19; después se murió mi papá por COVID-19, pero ambos murieron atendidos en una cama digna de un hospital público’. Es muy fuerte... me hacen llorar”, alcanzó a decir con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas.

“El día 99 (de su presidencia) me avisaron que cambiaban todas las reglas de juego, que se podía jugar con la mano, que podíamos pegar patadas… Cambiaron todas las prioridades y la Salud pasó a ser la número 1. La política te expone a lo impredecible, pero yo soy un Presidente que dejo todo de él y no se llevó nada, he actuado con absoluta honestidad y transparencia”, finalizó.

